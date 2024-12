El increíble hallazgo sobre Michael Jackson que pone en estado de alerta a sus fans: "Piel de gallina".

El cantante Michael Jackson volvió a ser noticia pero no por motivos escabrosos ni por la biopic de su vida que ya está en marcha (y es una producción que seguramente dará que hablar), sino por el increíble hallazgo de 12 canciones inéditas que aparecieron en un galpón en California. Los primeros detalles del material que pone en estado de alerta a los fanáticos del "Rey del Pop".

Gregg Musgrove halló varias cintas inéditas de Michael Jackson en una unidad de almacenamiento en el Valle de San Fernando. Según consigna información dada a la prensa estadounidense, un socio contactó con él para hablar sobre un galpón que había comprado recientemente y que anteriormente perteneció a Bryan Loren, un productor musical y cantante cuyo paradero actual se desconoce. De acuerdo a información de Culturaocio (agencia de noticias Europa Press) las cintas no están actualmente en posesión de Musgrove, sino que están custodiadas por su abogado.

En las cintas hay 12 temas inéditos, música en la que Jackson trabajó antes del álbum Dangerous, alrededor de 1989 a 1991. "He visitado todos los sitios webs de fans. Se rumorea que algunas de las canciones existen, otras se han filtrado", declaró Musgrove a The Hollywood Reporter. En dicho material también se puede escuchar a Jackson, y presumiblemente a Loren, hablando sobre la grabación y el proceso creativo. "Estoy escuchando esto y se me pone la piel de gallina porque nadie ha escuchado esto antes", dice Musgrove. "Escuchar a Michael Jackson hablar y bromear de un lado a otro, fue realmente genial", añadió.

Entre los temas inéditos se encuentra uno titulado Don't Believe It, que parece hacer referencia a los rumores que circulaban sobre la estrella del pop en los medios. En otra cinta, se puede escuchar a Jackson explicando el significado de una canción llamada Seven Digits, que hace referencia al número de identificación que reciben los cadáveres en una morgue, Otras de las pistas halladas se titula Truth on Youth, y aparentemente es un dueto de rap entre Jackson y LL Cool J. El rapero ha hablado en el pasado sobre trabajar con Jackson, confirmando que habían grabado música juntos.

Cuándo se podrán escuchar las 12 canciones inéditas de Michael Jackson

Por desgracia para los fans, es probable que estas cintas nunca salgan a la luz. Musgrove contactó con los herederos de Michael Jackson, que decidieron no comprar el material, pero le otorgaron una carta oficial indicando que no reclamaban su propiedad. Sin embargo, el documento deja claro que cualquiera que pueda comprar estas cintas en el futuro no posee los derechos de autor de las grabaciones o las composiciones, por lo que no podrán publicarse.