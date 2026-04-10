La frase de Oppenheimer sobre la bomba atómica que está vinculada con la película de Christopher Nolan

Julius Robert Oppenheimer cambió la historia de la humanidad para siempre al crear la bomba atómica y sentar la necesidad de las reglas de la guerra en el siglo XX. Su historia fue contada por la premiada película de Christopher Nolan en la que el director mostró que detrás del éxito científico del Proyecto Manhattan hubo un hombre profundamente atormentado por las implicancias éticas de su creación.

La dualidad se resumió en la cita a la que recurrió una vez el propio físico estadounidense: "Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos".

Cuál es el origen de la frase de Oppenheimer que quedó para la historia

Tiempo después del éxito del proyecto, durante un programa de televisión de 1965 en el que se analizaban las consecuencias del éxito, el propio Oppenheimer reveló lo que había sentido durante el primer ensayo nuclear de la historia, bautizado como Trinity, el 16 de julio de 1945.

El equipo de investigación probó el diseño por implosión en la base de Alamogordo, a 193 kilómetros de Albuquerque, y marcó el éxito definitivo del “Proyecto Manhattan”. Militares, científicos y físicos vieron desde un búnker el momento en el que el sol pareció salir desde la tierra.

La recordada frase se utilizó como punto culmine en la película de Nolan

Al recordar aquel momento, el físico estadounidense dio lugar a la recordada frase que se utilizó en la película: "Sabíamos que el mundo no volvería a ser el mismo. Algunos rieron, otros lloraron. La mayoría guardó silencio. En mi mente pensaba en una línea del Bhagavad-Gita", reveló Oppenheimer, en referencia al texto sagrado del hinduismo que él mismo estudió en su idioma original.

"Vishnu intenta persuadir al Príncipe de que debe cumplir con su deber. Para impresionarlo, adopta su forma de múltiples brazos y le dice: ‘Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos’". "Supongo que todos lo pensamos, de una forma u otra", manifestó al remarcar la dualidad de su trabajo y reconocer que había creado la mayor arma de destrucción humana.

La frase no fue pronunciada con orgullo, sino con resignación. En la película de Nolan, este momento funciona como el clímax emocional, mostrando el instante exacto en que la curiosidad científica de Oppenheimer choca de frente con la realidad política y militar en medio de la Segunda Guerra Mundial. .