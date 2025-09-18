Un filme de acción está entre lo más visto de HBO Max.

HBO Max tiene entre sus películas más vistas a un clásico de la acción y el drama estrenado en 2016 y protagonizado por Tom Hanks. El filme es Inferno, basado en la novela homónima del aclamado autor Dan Brown y publicada en mayo del 2013.

La película Inferno fue dirigida por Ron Howard y guionada por David Koepp, y se trata de la tercera adaptación cinematográfica de la saga protagonizada por el profesor Robert Langdon, tras El código Da Vinci y Ángeles y demonios. Tom Hanks vuelve a interpretar al célebre simbólogo, acompañado en el elenco por Felicity Jones, Omar Sy, Sidse Babett Knudsen, Ben Foster e Irrfan Khan.

La trama de Inferno se basa en el profesor de Harvard Robert Langdon, quien despierta en la cama de un hospital sin recordar los acontecimientos recientes y con visiones perturbadoras. La doctora Sienna Brooks, quien lo atiende, le explica que sufre amnesia debido a una herida de bala en la cabeza y así comienza una historia que no aburre nunca al espectador.

El rodaje de la película se puso en marcha el 27 de abril de 2015 en Venecia y, pocos días después, se trasladó a Florencia. Durante mayo, Tom Hanks protagonizó varias tomas al aire libre en el centro histórico de la ciudad, especialmente en los alrededores del Palazzo Vecchio, así como en un edificio de apartamentos cercano al Ponte Vecchio. Ese mismo mes se realizaron también filmaciones aéreas a baja altura que capturaron vistas de los puentes, el río y otros íconos de Florencia.

Inferno.

Sinopsis oficial de Inferno

"Felicity Jones se une a Tom Hanks en esta entrega de la saga donde Langdon sigue pistas inspiradas en Dante para detener un virus mortal", escribieron desde la plataforma.

Elenco completo de Inferno