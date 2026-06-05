Qué película ver en Netflix este fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio 2026

Emiliano "Dibu" Martínez en Netflix. (Crédito de imagen: Netflix)

Emiliano "Dibu" Martínez pasó de ser un arquero casi desconocido a convertirse en el héroe indiscutible de la selección argentina de fútbol masculino, un ícono de las tandas de penales y una pieza fundamental para la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Su personalidad magnética, su carisma con los más jóvenes y su particular historia de resiliencia y esfuerzo llevaron a que las pantallas retrataran su vida. Por esta razón, su camino de superación y gloria queda inmortalizado en Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, un documental en Netflix que explora los costados más íntimos de su meteórico ascenso al estrellato futbolístico.

Dibu: entre la animación y el testimonio real

Esta producción audiovisual adopta un formato dinámico de documental que combina entrevistas en profundidad con recursos de animación digital muy creativos. El relato profundiza en su infancia en Mar del Plata, sus inicios difíciles en el fútbol inglés y la consagración absoluta con la albiceleste.

Para armar este rompecabezas, el proyecto recopila testimonios de sus familiares más cercanos, amigos de la infancia, compañeros de equipo y entrenadores que marcaron su carrera. Un elemento distintivo de la producción es la inclusión de fragmentos animados, una decisión estética pensada para conectar con el público infantil que idolatra al arquero.

El encargado de darle vida a estas ilustraciones fue el reconocido dibujante e historietista Liniers, quien aportó su trazo característico para recrear los momentos donde no existen registros fílmicos de la niñez del jugador. Por su parte, el escritor Hernán Casciari tuvo un rol clave en el proyecto al encargarse de la narrativa y los guiones, aportando esa sensibilidad tan propia de su pluma para transformar las anécdotas en momentos verdaderamente emotivos.

Dibu Martínez ilustrado. (Crédito de imagen: Netflix)

Una previa perfecta para el Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, esta película se posiciona como el plan ideal para maratonear en Netflix durante este fin de semana. El contenido funciona de maravilla para encender la pasión futbolera, revivir las emociones del último campeonato y entender los sacrificios que existen detrás de la élite deportiva. Es una propuesta ligera, sumamente conmovedora y entretenida que refresca la memoria colectiva justo antes de que el "Dibu" Martínez vuelva a defender el arco de Argentina en un nuevo torneo internacional.