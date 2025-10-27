Reparto de "Avenida Brasil", la novela brasileña: quiénes son los actores y actrices

Actrices de "Avenida Brasil".

Uno de los mayores fenómenos de la televisión latinoamericana está de regreso. Avenida Brasil, la telenovela que marcó un antes y un después en la ficción brasileña, vuelve a conquistar al público a través de HBO Max, donde se estrenará próximamente en su catálogo de producciones clásicas. La historia, que mezcla venganza, drama y pasión, promete emocionar nuevamente a quienes la siguieron en su emisión original y a las nuevas generaciones que descubrirán su intensidad por primera vez.

Estrenada originalmente en 2012 por la cadena Globo, Avenida Brasil fue escrita por João Emanuel Carneiro y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Con una trama atrapante, personajes inolvidables y una estética más cercana al cine que a la telenovela tradicional, logró ser vendida a más de 150 países y traducida a varios idiomas, convirtiéndose en uno de los productos más exportados de la televisión brasileña.

Elenco de "Avenida Brasil"

La historia sigue la vida de Rita (Mel Maia), una niña que, tras la muerte de su padre, es traicionada por su madrastra Carmina (Adriana Esteves), quien la abandona en un basural para quedarse con su herencia. Allí, Rita es acogida por Mamá Lucinda (Vera Holtz), una mujer humilde y protectora que cuida de los niños del lugar. Años después, convertida en adulta, Rita asume una nueva identidad: Nina (Débora Falabella), y regresa a Río de Janeiro dispuesta a vengarse de Carmina, ahora convertida en una reconocida figura de la alta sociedad.

Nina (Debora Falabella) y Rita (Melissa Maia)

El plan de venganza de Nina se complica cuando se reencuentra con Jorgito (Cauã Reymond), su amor de la infancia y el hijo adoptivo de Carmina. A su alrededor giran otros personajes esenciales: Tifón (Murilo Benício), el esposo de Carmina y exfutbolista famoso; Max (Marcello Novaes), el amante y cómplice de Carmina; y la entrañable Mamá Lucinda (Vera Holtz), símbolo de bondad y redención.

Carmina (Adriana Esteves) y Tifón (Murilo Benício).

Con 160 episodios, la telenovela combina drama, ironía y crítica social, mostrando el contraste entre la vida en los suburbios y el lujo de las clases altas de Brasil. Su ritmo ágil, su dirección moderna y su retrato humano de los personajes transformaron el modo de hacer telenovelas.

El esperado regreso de Avenida Brasil a través de HBO Max permitirá revivir una historia que trascendió fronteras y marcó una generación. Una oportunidad para reencontrarse con sus inolvidables personajes y redescubrir por qué esta novela se convirtió en un clásico imperdible del género.