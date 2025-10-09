La comedia de 15 minutos escondida en HBO Max, ideal para maratonear

Con el reciente estreno de su segunda temporada, la miniserie española "Poquita fe" vuelve a ganar protagonismo gracias a su capacidad por combinar tanto ternura como ironía y cotidianeidad, en 20 capítulos de sólo 15 minutos.

Disponible en la plataforma HBO Max, la producción creada y escrita por Pepón Montero y Juan Maidagán para Movistar Plus+ en 2023 sumó casi una docena de reconocimientos, lo que le valió su destaque como material de humor y reflexión.

"Poquita fe logra conectar con su público gracias a la frescura de su guion y su capacidad para tratar temas religiosos y espirituales desde una óptica moderna y a la vez irreverente. Los personajes están perfectamente definidos, y la serie consigue balancear comedia y drama con gran habilidad. La dirección de Montero y Maidagán ofrece una propuesta que no solo entretiene, sino que invita a la reflexión", destacó El Mundo en su apartado de críticas.

¿De qué se trata Poquita fe?

Protagonizada por Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, "Poquita Fe" sigue la historia de Berta y Jose Ramón, quienes llevan tanto tiempo juntos que hasta parecen un poco iguales. Ella trabaja cuidando niños en una guardería y él es vigilante jurado.

En un trabajo excepcional de Montero y Maidagán que hacen que describir las situaciones más corrientes y carentes de emociones sea todo un torrente de diversión, el formato de falso documental termina por completar toda escena en un verdadero producto de ingenio y montaje.

"Creo que la rutina no es el enemigo de la pareja. O surge algún imprevisto que trastoca esa rutina por parte de José Ramón o a veces es Berta la que propone cosas nuevas. Los 20 capítulos transcurren en un año en donde les pasan cosas que les impiden caer en la rutina", subrayó Pedreño en diálogo con Elperiodico.com.

Ficha técnica de Poquita fe