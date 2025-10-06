"Superman" (2025).

Desde el 10 de julio de 2025, Superman se estrenó oficialmente en los cines de Argentina, bajo la distribución de Warner Bros. Pictures. La película, que no reconstruye los orígenes del superhéroe sino que se enfoca en un Superman ya formado, fue marcada por la crítica como una apuesta fresca al personaje, con una mezcla de acción épica, humor y una renovación del universo DC que llega a HBO Max.

La película, dirigida y escrita por James Gunn, reinicia el universo cinematográfico de este superheroe con un enfoque más humano y esperanzador. Interpretado por David Corenswet, este Clark Kent ya es un periodista en Metrópolis que intenta equilibrar su identidad como reportero del Daily Planet con su papel como protector de la humanidad. A diferencia de versiones anteriores, la historia no se centra en su origen, sino en cómo Superman intenta encontrar su lugar en un mundo cada vez más cínico y dividido, mientras enfrenta a Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, y lidia con los dilemas éticos de su poder. Gunn propone un tono luminoso y emotivo, que rinde homenaje al espíritu clásico de los cómics pero con una mirada contemporánea sobre la esperanza y la responsabilidad.

"Superman" en streaming

Luego de su paso por los cines, Superman llega al mundo de la presentación online, o por streaming. A partir del viernes 19 de septiembre de 2025, la película está disponible en HBO Max. Y desde el sábado 20 de septiembre de 2025, también se difunde por la señal de cable HBO.

Si prefieres ver la película comprada o alquilada, también existe esa opción: Superman se ofrece digitalmente mediante tiendas como Apple TV, y puede adquirirse en formato digital, también con opciones de audio en español e inglés.

Escena de la película "Superman" (2025).

"Superman" en salas de cine

La función cinematográfica fue la primera etapa de estreno, que inició en julio de 2025, en salas comerciales de grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, y también en espacios oficiales de cine regional como Flix Cinema y el Espacio INCAA en localidades más pequeñas. En Rosario, por ejemplo, se ofrecen funciones dobladas al español y algunas subtituladas dependiendo del cine.

Solamente en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, la película recaudó más de 122 millones de dólares en su primer fin de semana de proyección. Una gran recepción de la audiencia para la renovación de personajes que buscan los productores para el universo de DC Comics.