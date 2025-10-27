Cómo están hoy los actores de "Avenida Brasil", la novela brasileña que triunfó en 2012

"Avenida Brasil" (2012)

Cuando se habla de grandes telenovelas que hicieron historia en la televisión latinoamericana, Avenida Brasil ocupa un lugar privilegiado. Estrenada en 2012 por la cadena Globo, esta producción brasileña no solo fue un fenómeno en su país, sino que conquistó audiencias en todo el continente y más allá, convirtiéndose en un referente del género por su calidad narrativa, ritmo cinematográfico y retrato crudo de las desigualdades sociales.

La historia gira en torno a Rita, una niña que, tras la muerte de su padre, es traicionada por su madrastra Carmina, quien la abandona en un basurero. Años después, ya adulta y bajo el nombre de Nina, la protagonista regresa con sed de venganza para desenmascarar a la mujer que destruyó su vida. Ese motor de revancha, mezclado con amor, drama y una estética moderna, renovó el formato tradicional de las telenovelas y marcó la ficción brasileña. Después de más de una década, los actores y actrices han crecido en sus trayectorias y han cambiado físicamente.

El inolvidable elenco de "Avenida Brasil"

El reparto de Avenida Brasil reunió a algunos de los nombres más importantes de la televisión de ese país. Muchos de ellos han cambiado y otros se mantienen muy similares de rostro, después de trece años de haber actuado para la telenovela más emblemática de la época.

Nina fue interpretada por Débora Falabella, la protagonista que busca justicia con inteligencia y frialdad.

Débora Falabella – Nina.

Rita fue interpretada por Mel Maia.

Mel Maia — Rita.

Carmina estuvo interpretada por Adriana Esteves, quien se robó la atención del público con un personaje manipulador, contradictorio y carismático.

Adriana Esteves — Carmina.

Jorgito, era actuado por Cauã Reymond, el interés amoroso de Nina y el hijo adoptivo de Carmina.

Cauã Reymond — Jorgito.

Tifón, fue encarnado por Murilo Benício. Tifón era un exfutbolista millonario y esposo de Carmina.

Murilo Benício — Tifón.

Mamá Lucinda fue Vera Holtzm, la protectora de los niños del basural.

Vera Holtz — Mamá Lucinda.

Max fue Marcello Novaes, el amante y cómplice de Carmina.

Marcello Novaes — Max.

Leleco fue personificado por Marcos Caruso.

Marcos Caruso — Leleco.

Ivana estuvo interpretada por Letícia Isnard, que aportaban humor y drama familiar.

Letícia Isnard — Ivana.

Ágata fue interpretada por Ana Karolina Lannes.

Anna Karolina Lannes — Ágata.

Darkson, el personaje de José Loreto.

José Loreto — Darkson.

El impacto de Avenida Brasil fue tan grande que sus episodios alcanzaron cifras récord de audiencia y su final paralizó a millones de espectadores. La telenovela fue vendida a más de 150 países y traducida a múltiples idiomas, consagrando a Globo como potencia mundial de ficción.