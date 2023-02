La relación impensada de Darío Grandinetti y la protagonista de Avenida Brasil

El actor argentino y la protagonista de una de las telenovelas brasileñas más famosas de los últimos años se embarcaron en un nuevo proyecto que los une.

El popular actor Darío Grandinetti y la protagonista de la exitosa telenovela brasileña Avenida Brasil Débora Falabella se preparan para el estreno de La residencia, un drama con climas de thriller filmado en Tierra del Fuego. En diálogo con El Destape, los protagonistas del filme que se estrena el próximo jueves 23 de febrero revelaron como fue la experiencia de rodar en "el fin del mundo" durante la pandemia de COVID-19.

"Fue una experiencia movilizante por la historia que estábamos contando, pero también nos pasó que vivimos parecido a como vivían los personajes, ya que filmamos en plena pandemia. Estábamos solos, entre nosotros y aislados del mundo. Filmamos cuando todavía no había vacunas. Los primeros días de hisopados fueron duros", indicó Grandinetti, que viene de interpretar a Juan Domingo Perón en la serie de Star+ Santa Evita. Por su parte, Fernando Fraiha -director de la cinta- aportó: "Filmamos hasta en Navidad y fue muy inmersivo, todos encerrados en una casa".

"Ansiosa por desarrollar su próxima novela 'Violeta', Ana llega a la Residencia del Fin del Mundo, un prestigioso laboratorio de escritura en la Cordillera de los Andes. Ahí conoce a Holden, un líder carismático y creador de un método donde los autores dejan de lado sus vidas para vivir como sus personajes. Cautivada por su proceso creativo, Ana se sumerge en el método y empieza a vivir como Violeta, hasta que su ficción empieza a irse de su control", reza la sinopsis del filme que cuenta con un elenco en el que también figuran los argentinos Germán de Silva y María Ucedo.

Consultado sobre su manera de encarar a Holden, su personaje en el filme, y como la ficción puede llegar a colarse en aspectos cotidianos de la vida de un actor, Grandinetti señaló: "Hay distintas maneras de trabajar, entender tu oficio y enfrentar tu manera de conocer tus personajes. Yo elijo como manera para enriquecerme, vivir mi vida lo más normalmente posible: no me lo imagino a Holden yendo a la verdulería como voy yo".

Darío Grandinetti resaltó la importancia de Santa Evita y advirtió: "Quieren proscribir a Cristina Kirchner"

En diálogo con Rosca N' Roll (Radio Nacional), Grandinetti dejó en claro sus expectativas para el 2023: "Que vuelva Cristina". En este sentido, el actor opinó que la expresidenta corre riesgo de ser proscripta, tal como lo fue el peronismo en su momento.

Esta no es la primera vez que Grandinetti se enfrenta a darle vida a un personaje histórico: ya lo había hecho con el papa Francisco y con César Luis Menotti. Sin embargo, señaló que al contrario de lo que las personas pueden pensar, el trabajo de un actor en estos casos no pasa por representar exactamente a estas figuras, ya que eso sería imposible, sino por transmitir sus personalidades y energías.

"No me hubiese atrevido a hacer a ninguno de estos personajes si me pidieran imitarlos o hacer una cosa relacionada con ellos específicamente. Se busca encontrar una energía parecida. Son todos tipos con personalidades muy fuertes, yo intento acercarme a esa personalidad y energía que tienen. Tampoco Natalia se puso a imitar a Eva, no era la idea", explicó Darío.