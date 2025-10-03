Reparto y de qué trata "Vientos oscuros", la serie de Netflix que es un éxito mundial

"Vientos oscuros" llega a Netflix.

Vientos oscuros, la serie de AMC que se transmite por Netflix, está basada en las novelas de Tony Hillerman sobre los policías tribales navajo. La producción ha reunido un elenco destacado cuyo peso actoral y cultural le ha dado prestigio y éxito. El reparto es uno de los grandes atractivos que cosechó seguidores fieles.

La serie es un thriller policial que se ambienta en los años '70 en el suroeste de Estados Unidos, dentro de la nación navajo. La historia sigue al teniente Joe Leaphorn y al oficial Jim Chee, dos policías tribales que investigan crímenes que combinan asesinatos violentos, desapariciones y conspiraciones federales, mientras lidian con tensiones culturales, espirituales y políticas propias de la comunidad navajo. La trama mezcla el suspenso clásico con elementos de realismo místico y un retrato profundo de las tradiciones indígenas.

Elenco de "Vientos oscuros"

Zahn McClarnon encarna al teniente Joe Leaphorn, uno de los personajes centrales desde la primera temporada. McClarnon también es productor ejecutivo de la serie.

Zahn McClarnon, como Joe Leaphorn

Kiowa Gordon interpreta a Jim Chee, compañero y vínculo de Joe con las comunidades locales.

Kiowa Gordon, como Jim Chee

Jessica Matten aparece como la sargento Bernadette Manuelito, cuya presencia se vuelve cada vez más central al desarrollarse la serie.

Jessica Matten, como Bernadette Manuelito

Deanna Allison actúa como Emma Leaphorn, parte de los vínculos familiares que proveen contexto y profundidad emocional a la narrativa.

Deanna Taushi Allison, como Emma Leaphorn

Rostros que se incorporan en la temporada 3

La tercera temporada amplía el reparto con nuevas figuras que se responden al desarrollo de la trama, como motivaciones narrativas que expanden el universo y exploración de nuevos conflictos. Hay cambios geográficos, nuevos aliados y antagonistas, y nuevas ramificaciones en la historia.

Jenna Elfman como agente especial del FBI Sylvia Washington.

como agente especial del FBI Sylvia Washington. Bruce Greenwood como Tom Spenser.

como Tom Spenser. Raoul Max Trujillo como Budge.

como Budge. Tonantzin Carmelo y Alex Meraz interpretan agentes de la Patrulla Fronteriza: Eleanda Garza e Ivan Muños, respectivamente.

interpretan agentes de la Patrulla Fronteriza: Eleanda Garza e Ivan Muños, respectivamente. Terry Serpico como Ed Henry, jefe de la Patrulla Fronteriza.

como Ed Henry, jefe de la Patrulla Fronteriza. Derek Hinkey como Shorty Bowlegs.

como Shorty Bowlegs. Phil Burke como Michael Halsey.

como Michael Halsey. Christopher Heyerdahl como el Dr. Reynolds.

Las temporadas 1 y 2 de Vientos oscuros ya están disponibles en Netflix para varios territorios, tras su emisión en AMC y AMC+. La temporada 3 se estrenó el 9 de marzo de 2025 en AMC / AMC+ y no está aún disponible en Netflix en la mayoría de regiones. Aunque ya hay confirmación oficial sobre que llegará el 27 de octubre a Netflix.