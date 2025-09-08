The Walking Dead, Daryl Dixon temporada 3: fecha y hora de estreno de cada capítulo de la serie de AMC

"The Walking Dead: Daryl Dixon", tercera temporada (2025).

La tercera temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon" marca un regreso para Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride), que dejan atrás Francia, en busca de sobrevivientes y una posible ruta de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, en su búsqueda por la superviviencia, una tormenta los arrastra hasta Galicia, en España, donde habrá nuevos desafíos y comunidades con dinámicas muy distintas que tendrán que comprender.

En esta nueva temporada la dupla se enfrenta a los ya reconocidos zombies que han poblado el mundo, pero también a nuevos sobrevivientes que serán fuertes adversarios con múltiples recursos. Una cultura donde confabulan la monarquía y las ofrendas al rey, la mentalidad conservadora y el mundo medieval.

Fechas y horarios de estreno "The Walking Dead: Daryl Dixon"

La temporada consta de siete episodios, uno más que las temporadas anteriores, y se estrena en formato semanal, los domingos a las 9:00 PM (GMT-4, Estados Unidos) y 10:00 PM (GMT-3, Argentina). La serie terminará luego de estrenar durante siete semanas seguidas, el 19 de octubre de 2025.

Episodio 1 – 7 de septiembre de 2025.

Episodio 2 – 14 de septiembre de 2025.

Episodio 3 – 21 de septiembre de 2025.

Episodio 4 – 28 de septiembre de 2025.

Episodio 5 – 5 de octubre de 2025.

Episodio 6 – 12 de octubre de 2025.

Episodio 7 (final de temporada) – 19 de octubre de 2025.

Carol (Melissa McBride) y Daryl (Norman Reedus).

Los episodios son transmitidos en vivo en el canal de televisión AMC, además la plataforma de streaming AMC+. Para acceder a las primeras dos temporadas es posible suscribirse a Amazon Prime, que tiene disponibles las dos primeras temporadas de esta serie spin-off de The Walking Dead.

¿Habrá cuarta temporada de "The Walking Dead: Daryl Dixon"?

En cuanto al futuro de la serie, AMC ha confirmado que la cuarta temporada será la última, con producción iniciada en julio de 2025 en diversas localizaciones españolas. Esta temporada contará con ocho episodios y se espera que cierre la historia de Daryl y Carol, ofreciendo un desenlace definitivo para los personajes. El productor David Zabel dijo que aunque apenas se estrena la tercera temporada, ya está en mente la prolongación de la serie para la continuación y cierre del viaje.