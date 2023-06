The Walking Dead está de vuelta: los detalles sobre la serie que seguirá la historia de Daryl

El mítico coprotagonista de The Walking Dead será el protagonista de la nueva serie que se prepara para estrenar AMC. Los detalles y regresos que promete el esperado spin-off del universo postapocalíptico.

El universo de The Walking Dead sigue ampliándose. Y es que, además del estreno de Dead City la serie, protagonizada por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) como protagonistas, AMC también prepara su siguiente spin-off basado en el universo creado por Robert Kirkman: la serie estelarizada por Daryl Dixon. El personaje interpretado por Norman Reedus aparece en el nuevo teaser como un náufrago a la deriva en alta mar.

El esperado spin-off protagonizado por Daryl Dixon verá la luz a finales del 2023. Publicado a través de las redes sociales de The Walking Dead, este avance de 20 escasos segundos de duración muestra como el personaje de Reedus se encuentra solo y a la deriva por el mar mientras intenta, a duras penas, mantenerse a flote en una balsa. Una tortuosa travesía de la que, por supuesto, saldrá con vida para llegar hasta las costas francesas y, más tarde, adentrarse en las devastadas calles de París, donde se ambienta el grueso de la trama de esta nueva serie.

Aunque son muchos los detalles que se desconocen sobre la trama de este spin-off anunciado por primera vez en septiembre de 2020, los acontecimientos tendrán lugar tras los eventos de The Walking Dead, cuando Daryl llega a la costa de Francia y trata de descubrir cómo llegó allí y por qué. Mientras viaja a través de una Francia en ruinas en busca de un camino de regreso a casa, entabla unas conexiones que complican su plan.

A Reedus se le unen en el reparto del spin-off protagonizado por Daryl Dixon, Clémence Poésy, que dará vida a un peligroso miembro de un grupo religioso progresista, y Anne Charrier (The Last Deadly Mission). Eriq Ebanouey (Fox Hunt), Laika Blanc Francard (My Night) y Romain Levi (Gangsterdam) completan el elenco.

Con información de Europa Press.

The Walking Dead: ¿Va a estar Melissa McBride en la serie de Daryl?

Si bien no hay información oficial, existen los rumores que apuntan a que Melissa McBride podría volver al universo The Walking Dead encarnando a Carol Peletier, la frágil madre que pierde a su hija y se convierte en una de las principales heroínas del show de zombis, una particularidad que la hizo tener cientos de miles de fans en todo el mundo. A diferencia de los cómics, donde Carol es un personaje bastante intrascendente en la historia y muere rápidamente, los creadores de la serie de AMC decidieron cambiar el rumbo del personaje y darle un alto vuelo creativo. Instantáneas no oficiales que circularon en Twitter apuntarían a que la actriz volvería en los nuevos episodios, así tan solo sea para un cameo.