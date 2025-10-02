Peaky Blinders vuelve a Netflix con nuevas temporadas: trama, elenco y fecha de estreno

Peaky Blinders vuelve a Netflix con nuevas temporadas.

La aclamada serie Peaky Blinders regresará con fuerza a Netflix y la BBC, para contar la historia de una nueva generación de los Shelby, de la mano del guionista y creador Steven Knight. Los detalles sobre las nuevas dos temporadas que llegarán a la plataforma de streaming.

Se anunciaron dos nuevas temporadas, cada una compuesta por 6 episodios de 60 minutos, que se rodarán en los estudios Digbeth Loc., en Birmingham. Ambas temporadas serán producidas por Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) y Garrison Drama (Peaky Blinders Temporadas 1-6, The Peaky Blinders Film). La línea temporal de esta secuela continuará después de la esperada película de Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en fase de postproducción.

Por el momento, Netflix no anunció elenco y fecha de estreno pero sí la trama de la nueva temporada de Peaky Blinders: "Reino Unido, 1953. Tras haber sido fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor a base de concreto y acero. En una nueva era del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la carrera por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una competencia brutal de proporciones míticas. Esta es una ciudad llena de oportunidades sin precedentes... y de peligros. Con la familia Shelby en el centro mismo de su sangrienta historia". Cillian Murphy será uno de los productores ejecutivos de la serie.

Qué dijo Steven Knight, creador de Peaky Blinders, del regreso de la serie

En un comunicado de prensa revelado por Netflix Steven Knight dijo: “Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura".

Por su parte, Mona Qureshi, de Netflix, comentó: “No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders junto a nuestros maravillosos socios en Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores contemporáneos que se comparen con Steven Knight, y estaremos al borde de nuestros asientos mientras regresa a las calles de Birmingham y a la nueva generación de los Shelby. Junto a nuestra audiencia global, ¡estamos listos para dejarnos cautivar una vez más!”.