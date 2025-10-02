"Vientos oscuros", tercera temporada (2025).

La tercera temporada de Vientos oscuros ya tiene fecha confirmada para estrenar en Netflix: llegará el 27 de octubre de 2025. Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, continúa el oscuro relato ambientado en los años '70 en el suroeste estadounidense, en territorios de la nación navajo.

La expectativa es alta: los espectadores podrán disfrutar la temporada completa en Netflix, aunque ya fue estrenada en marzo en AMC+. La trama se centra esta vez en la misteriosa desaparición de dos niños. Las únicas pistas frente a los investigadores son una bicicleta abandonada en el desierto y una mancha de sangre en la tierra. Al mismo tiempo, la sargento Bernadette Manuelito se ve envuelta en una red de tráfico de personas y narcotráfico que tiene ramificaciones que podrían sacudir toda la reserva. El plan también contempla tensiones internas en las fuerzas del orden, conspiraciones y secretos enterrados.

Reparto de "Vientos oscuros"

En cuanto al reparto, regresan figuras clave: Zahn McClarnon como el teniente Joe Leaphorn, Kiowa Gordon como Jim Chee, y Jessica Matten como Bernadette Manuelito. A ellos se suman Jenna Elfman (como agente especial del FBI, Sylvia Washington), Bruce Greenwood, Jonathan Adams, Raoul Max Trujillo, Tonantzin Carmelo, Rainn Wilson, Alex Meraz, entre otros nombres del elenco extendido.

Reparto de la serie "Vientos oscuros".

Un repaso por las temporadas anteriores

En la temporada 1 , estrenada en 2022, el teniente Leaphorn investiga una serie de asesinatos rituales y un robo audaz en la reserva navajo. Se supone que estos crímenes no estarían relacionados, pero pronto emergen conexiones ocultas: sectas, religiosidad extremo-obsesiva, magia oscura y crimen organizado. La figura de Jim Chee aparece como un joven agente novato con vínculos conflictivos con la reserva, mientras Bernadette Manuelito colabora intensamente con Leaphorn.

La temporada 2, lanzada en julio de 2023, retoma los conflictos tras el cierre de muchos casos. Los crímenes se intensifican, nuevas amenazas emergen, y Leaphorn y Chee deben enfrentarse a enemigos más sofisticados. Se profundiza la tensión entre lo espiritual y lo criminal, el peso del pasado de los personajes y la amenaza de redes externas que socavan la estabilidad de la reserva.

Esta tercera temporada promete elevar la apuesta narrativa: más intriga, más conspiraciones y mayores riesgos personales para los protagonistas. Con una recepción crítica excelente en sus entregas anteriores, se ha destacado su fidelidad cultural, su ambientación y las interpretaciones. Vientos Oscuros continúa posicionándose como una de las series más sólidas del catálogo de AMC.