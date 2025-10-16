Reparto y de qué trata "Reclutas", la serie de Netflix de gran éxito basada en hechos reales para ver

"Reclutas" (2025), disponible en Netflix.

La nueva serie Reclutas se estrenó en Netflix con ocho episodios cargados de tensión, emociones y dilemas personales, incluso un poco de comedia. Bajo la creación de Andy Parker, la ficción se inspira libremente en las memorias del ex-marino Greg Cope White, quien narra su paso por el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos en una época en que la homosexualidad era un tabú dentro del ejército, una institución donde aún es un tema silenciado.

La trama sigue a Cameron Cope, un joven que sufre acoso escolar y vive en un entorno familiar conflictivo con una madre de fuerte carácter. En un acto impulsivo, decide alistarse en la Marina junto a su mejor amigo Ray McAffey, quien proviene de una familia con tradición militar. Ambientada en 1990, antes de la política conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell”, la serie retrata un mundo en el que revelar la orientación sexual podía significar la expulsión y el estigma.

En el campo de entrenamiento militar, con sus exigencias físicas, sus humillaciones y sus pruebas de carácter, Cameron y Ray, junto con otros reclutas, deberán mantenerse firmes ante retos cotidianos y extremos, mientras se forjan alianzas inesperadas y enfrentan conflictos internos.

Elenco principal de "Reclutas"

Miles Heizer como Cameron Cope: hace gala de una interpretación vulnerable y sincera, retratando la tensión interna de alguien que busca encajar en un mundo que lo rechazaría si supiera la verdad.

Miles Heizer es Cameron Cope.

Vera Farmiga como la madre de Cameron: figura distante, conflictiva, una presencia compleja que marca parte del drama personal del protagonista.

Vera Farmiga es Barbara Cope.

Max Parker interpreta al Sargento "Bobby" Sullivan, una figura de autoridad que encarna el choque entre disciplina militar y secretos no dichos.

Max Parker es Robert Sullivan.

Liam Oh aparece como Ray McAffey, el mejor amigo de Cameron que se enlista con él en la Marina.

Liam Oh es Ray McAffey.

Completan el reparto nombres como Ana Ayora, Angus O’Brien, Cedrick Cooper, Dominic Goodman y otros que dan vida a los compañeros de pelotón, los mandos intermedios y los conflictos colaterales que enriquecen la narrativa.

Qué encontrar en la historia de "Reclutas"