Netflix: la serie sin héroes ni villanos perfectos para maratonear el fin de semana

En la búsqueda por encontrar opciones para maratonear este fin de semana largo, Netflix cuenta en su catálogo de octubre uno de los K-Dramas más originales de los últimos tiempos: Un héroe débil. Estrenada en 2022 y de sólo 16 episodios repartidos en dos temporadas, la historia combina acción, tensión y personajes para no olvidar, bajo una propuesta innovadora.

¿De qué se trata Un héroe débil?

La trama sigue a Yeon Si-Eun, un joven aparentemente débil que se traslada a una nueva escuela, donde rápidamente se ve envuelto en el mundo de la violencia y las luchas de poder entre los estudiantes.

En lugar de ser un típico héroe de acción, el protagonista no es un luchador invencible, sino que se enfrenta a un entorno hostil con inteligencia, astucia y un profundo conocimiento de la naturaleza humana.

A lo largo de la serie, se va desvelando que su verdadera fuerza radica en la capacidad de entender a las personas y usar esa comprensión para manejar situaciones peligrosas.

En términos visuales, Un héroe débil adopta un estilo de dirección dinámico que combina secuencias de peleas intensas con tomas introspectivas. Esta mezcla de acción y reflexión resulta efectiva, no solo para mantener la atención del espectador, sino también para profundizar en los dilemas existenciales que plantea la serie.

Ficha técina de Un héroe débil