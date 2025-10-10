9 episodios: la serie de Netflix para ver en los tres días del fin de semana largo.

Llegó el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre. Estos tres días de relax son ideales para hacer una escapada o quedarse en casa disfrutando del catálogo de Netflix. Si esta última es la opción que se elige, en el gigante del streaming se encuentra una serie de 9 episodios, ideal para maratonear durante el viernes, sábado y domingo.

La serie en cuestión es Animal, una producción española que tras su estreno rápidamente escaló al puesto N°1 de las más vistas del catálogo de Netflix. Calificada como "irreverente" por su humor ácido y sarcástico, es una opción muy divertida para disfrutar durante el fin de semana largo.

¿De qué trata Animal?

Animal sigue a Antón (Luis Zahera), un veterinario rural que, debido a dificultades económicas, se ve forzado a aceptar un trabajo en una tienda de mascotas urbanas administrada por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo). En este nuevo entorno, deberá dejar atrás sus costumbres y adaptarse a una realidad completamente distinta.

Animal es una serie de Netflix, ideal para ver durante el fin de semana largo.

Además de su trama, uno de los mayores atractivos de Animal es su reparto de figuras españolas reconocidas dentro del escenario de la comedia. A continuación te contamos quiénes dan vida a esta hilarante historia:

Luis Zahera como Antón.

Lucía Caraballo como Uxía.

Carmen Ruiz como Sabela.

Antonio Durán "Morris" como Vicente Andrade.

Adrián Viador como Bernardo.

Raquel Nogueira como Ángela.

Fernando Fraga como Roi.

Nacho Pena como Xoel.

Nuno Gallego como Miguel.

Sergio Abelaira como Toñín Andrade.

Pepo Suevos como Fermín.

Lucía Veiga como Loles.

Covadonga Berdiñas.

Alfonso Agra.

Darío Loureiro como Nuno.

Margot Alvarado.

Pepe Ocio como Dr. Arana.

¿Por qué ver Animal este fin de semana largo?

Una pregunta válida que puede surgir es por qué ver Animal, frente a tanta oferta en Netflix. En primer lugar se puede argumentar que en momentos donde el mainstream es liderado por Estados Unidos, no viene nada mal darle un voto de confianza a producciones iberoamericanas, por más que sean originales de una plataforma de la talla de Netflix, y no independientes.

Pero si nos enfocamos meramente en los aspectos de la serie, es perfecta para verla durante este fin de semana largo, ya quee al tener 9 episodios, se pueden dividir en tres, tres y tres: viernes, sábado y domingo. Por último, si bien es calificada como "irreverente" no es un humor tan ácido como para ver solo los adultos, sino que, es apta para mayores de 13, es decir, se puede ver en familia.