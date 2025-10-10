Qué ver en Disney+ este fin de semana largo de octubre 2025: 3 series y 3 películas para maratonear en el feriado

Con el fin de semana largo, Disney+ se perfila como el refugio ideal para maratonear sin moverse del sofá. Entre estrenos recientes y series que prometen entretenimiento puro, la plataforma ofrece una mezcla atractiva de aventuras, emociones, misterio y superpoderes. Aquí van tres películas y tres series que podrías sumar a tu lista para estos días de descanso.
Películas recomendadas en Disney+
- Elio. La nueva propuesta animada de Pixar sigue a Elio Solís, un niño de 11 años que es abducido por extraterrestres y termina siendo confundido con el representante de la Tierra ante un consejo intergaláctico. Críticas la ven como una película correcta, con momentos conmovedores y un equilibrio entre humor y emoción, pero que no termina por reinventar la fórmula de Pixar. Para quienes disfrutan de la ciencia ficción familiar con mensajes sobre pertenencia, Elio puede ser una apuesta amable e inspiradora.
- Thunderbolts. Este film del Universo Cinematográfico de Marvel reúne a un equipo de antihéroes (Yelena Belova, Bucky Barnes, Ghost, Taskmaster, entre otros) que deben colaborar en una misión peligrosa mientras lidian con sus propios demonios internos. La película fue elogiada por dar peso emocional a personajes secundarios, explorar traumas y darles profundidad en medio de la acción. En resumen: es una opción ideal si te apetece una dosis de épica, conflictos internos y héroes imperfectos.
- Lilo & Stitch (versión live-action). La adaptación en carne y hueso del clásico animado retoma la historia de Lilo, una niña solitaria de Hawái, y su inesperada relación con Stitch, un experimento genético extraterrestre. Aunque algunos críticos sienten que el remake pierde parte del “alma” del original, la película conserva su espíritu sobre la importancia de la familia (ohana) y el vínculo incondicional. Si te gustan las historias emotivas con toques de humor, esta versión merece un lugar en tu colección.
Series recomendadas en Disney+
Marvel Zombies. Miniserie animada de cuatro episodios ubicada en una línea temporal alternativa del MCU donde los héroes y villanos han sido infectados por un virus zombi. La serie se estrenó el 24 de septiembre de 2025 en Disney+. Marvel Zombies combina acción, horror y el giro oscuro de ver a figuras heroicas convertidas en amenazas, manteniendo el estilo animado de What If…? Es perfecta si buscás algo corto pero impactante para un maratón de sábado a la noche.
Alien: Tierra. Esta serie se posiciona como precuela del universo Alien, situada décadas antes de Alien: El octavo pasajero. La premisa sugiere un aterrizaje de una nave extraterrestre en la Tierra y un grupo heterogéneo que enfrenta una amenaza desconocida. Aunque aún es pronto para juzgarla por completo, su estética y su conexión con una franquicia de terror clásico la convierten en una propuesta intrigante para maratones de suspenso y ciencia ficción.
High Potential: Detective Inesperada. Concebida como un procedimental con un giro especial, esta serie sigue a Morgan, madre soltera con un coeficiente intelectual de 160, que trabaja como limpiadora para la policía de Los Ángeles. Tras resolver un caso de forma poco convencional, empieza a colaborar con la división de delitos graves. La serie ofrece una mezcla de casos policiales episódicos con un arco narrativo mayor (la misteriosa desaparición de su primer novio). Críticos la han valorado positivamente: tiene un 94 % de aprobación en Rotten Tomatoes, destacando su frescura e inteligencia dentro del género. Será un buen complemento entre acción, ingenio y drama familiar.
Sea cual sea el orden para ver las series y películas, Disney+ ofrece una combinación perfecta de entretenimiento para todos los gustos: animación, superhéroes, drama policial y terror espacial. Disfrutá el finde largo, agarrate la manta y empezá tu maratón.