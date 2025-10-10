Qué ver en Disney+ este fin de semana largo de octubre 2025: 3 series y 3 películas para maratonear en el feriado

Con el fin de semana largo, Disney+ se perfila como el refugio ideal para maratonear sin moverse del sofá. Entre estrenos recientes y series que prometen entretenimiento puro, la plataforma ofrece una mezcla atractiva de aventuras, emociones, misterio y superpoderes. Aquí van tres películas y tres series que podrías sumar a tu lista para estos días de descanso.

Marvel Zombies. Miniserie animada de cuatro episodios ubicada en una línea temporal alternativa del MCU donde los héroes y villanos han sido infectados por un virus zombi. La serie se estrenó el 24 de septiembre de 2025 en Disney+. Marvel Zombies combina acción, horror y el giro oscuro de ver a figuras heroicas convertidas en amenazas, manteniendo el estilo animado de What If…? Es perfecta si buscás algo corto pero impactante para un maratón de sábado a la noche.

Alien: Tierra. Esta serie se posiciona como precuela del universo Alien, situada décadas antes de Alien: El octavo pasajero. La premisa sugiere un aterrizaje de una nave extraterrestre en la Tierra y un grupo heterogéneo que enfrenta una amenaza desconocida. Aunque aún es pronto para juzgarla por completo, su estética y su conexión con una franquicia de terror clásico la convierten en una propuesta intrigante para maratones de suspenso y ciencia ficción.