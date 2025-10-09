Dos Familias es furor en Disney Plus.

El influencer Javi Ponzo compartió en sus redes sociales un posteo en el que recomendó una serie que es furor en Disney Plus. Se trata de Dos Familias, un drama de solo cuatro capítulos que es ideal para una maratón de una tarde, para este fin de semana largo.

Dos Familias es una miniserie británica producida para ITV, inspirada en la novela del mismo nombre escrita por JP Delaney. El actor James Norton no solo interpreta el papel principal, sino que también participa como productor ejecutivo a través de su compañía Rabbit Track Pictures, mientras que la dirección estuvo a cargo de Kate Hewitt y el guion fue adaptado por Grace Ofori-Attah.

"Esta miniserie de tan solo 4 episodios, te aseguro que te va a atrapar hasta el final, se titula Dos Familias (podés encontrarla también como Playing Nice) y está disponible en Disney+. A mí me fascinó, por eso paso a recomendartela", comenzó Javi Ponzo. Y siguió: "Sinopsis: Ambientada en el bucólico condado de Cornualles, ‘Dos familias’ narra la pesadilla de dos parejas que descubren que sus hijos pequeños fueron intercambiados al nacer por un error cometido en el hospital. Ahora se enfrentan al cruel dilema: ¿nos quedamos con el niño que hemos estado criando o reclamamos a nuestro hijo biológico? Si ya la viste, contame que te pareció".

El rodaje de la producción comenzó en Cornwall en noviembre de 2023, incluyendo locaciones como St Ives, Padstow, la playa de Mawgan Porth y Park Head. Las filmaciones se extendieron hasta comienzos de 2024. La serie se estrenó el 5 de enero de 2025 en la cadena ITV y estuvo disponible también en su plataforma de streaming y catch-up, ITVX.

Dos Familias.

Sinopsis oficial de Dos Familias

"Con el impresionante paisaje de Cornualles como telón de fondo, dos parejas descubren que sus hijos pequeños fueron intercambiados al nacer por un error en el hospital y se enfrentan a un terrible dilema: ¿mantienen a los hijos que han criado y amado o recuperan a sus hijos biológicos? Viviendo una pesadilla, Pete y Maddie se ven sumergidos en el mundo de la otra pareja, Miles y Lucy. Al principio, parece que los cuatro están de acuerdo en una solución, pero pronto queda claro que hay motivos ocultos en juego. ¿Hasta qué punto puede cada pareja confiar en los padres del otro hijo, o incluso entre ellos? A medida que Pete y Maddie llegan al límite, se dan cuenta de que no se detendrán ante nada para mantener unida a su familia", reza la sinopsis de Disney Plus.

Elenco completo de Dos Familias