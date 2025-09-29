El esperado catálogo de Disney+ para octubre 2025.

En plena temporada de Halloween, octubre de 2025 se presenta como un mes cargado de novedades para los suscriptores de Disney+. Con una mezcla de producciones originales, series esperadas, animaciones y especiales temáticos, la plataforma busca mantener el pulso con un catálogo variado para públicos de todas las edades.

"Star Wars: Visions" Volumen 3, llega este mes a Disney+.

Uno por uno, los estrenos de Disney+ en octubre 2025

Miércoles 1 de octubre

SuperKitties (Temporada 3): estreno

Jueves 2 de octubre

Canciones navideñas de Mickey y Minnie: Halloween

Viernes 3 de octubre

Spider-Man de Marvel y sus increíbles amigos (Temporada 4): episodio especial de Halloween

El globo: estreno

El arroyo turbio (original de Hulu): nuevos episodios

Something Wicked This Way Comes

Sábado 4 de octubre

Halloween Wars, tres temporadas

Domingo 5 de octubre

Kiff (Temporada 2): episodio especial de Halloween

Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Miércoles 8 de octubre

Wizards Beyond Waverly Place (Temporada 2): estreno de todos los episodios

Viernes 10 de octubre

The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios

Miércoles 15 de octubre

Electric Bloom (Temporada 1): nuevos episodios

Vampirina: Teenage Vampire: estreno de todos los episodios

Viernes 17 de octubre

Marvel’s Spidey and Iron Man: Avengers Team-Up!: estreno

The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios

Domingo 19 de octubre

Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Viernes 24 de octubre

LEGO Frozen: Operations Puffins (Disney+ Original): estreno

Domingo 26 de octubre

Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Miércoles 29 de octubre

Star Wars: Visions (Volumen 3): estreno de todos los episodios

Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original): estreno.

Una de las apuestas más destacadas es Star Wars: Visions – Volumen 3, cuya fecha de estreno está prevista para el 29 de octubre. Este nuevo volumen presentará nueve historias animadas cortas producidas por distintos estudios japoneses, reinterpretando el universo Star Wars desde estilos visuales diversos.

Otra incorporación atractiva es Wizards Beyond Waverly Place (temporada 2), cuyos episodios se lanzarán completos el 8 de octubre. En esta secuela, Justin deberá entrenar a nuevos jóvenes magos mientras enfrenta amenazas que podrían poner en jaque la estabilidad familiar mágica.

En el terreno del live action y de lo temático con la noche de monstruos del mes, destaca Vampirina: Teenage Vampire, una adaptación para adolescentes del personaje animado clásico. La protagonista, Vee, ingresará en un internado de artes escénicas, equilibrando su ambición musical con el secreto de su identidad vampírica. La fecha pautada para su llegada a Disney+ es el 15 de octubre.

Otro estreno a tener en cuenta es The Balloonist, una película original que llega el 3 de octubre. En su trama, un piloto en globo sufre un accidente que termina sobre una propiedad rural, generando una cadena de conflictos personales e introspección emocional.

Además, en octubre se suman elementos de temporada como especiales y episodios temáticos. Por ejemplo:

LEGO Frozen: Operations Puffins tendrá su estreno el 24 de octubre, con Anna y Elsa en una nueva aventura junto a misteriosos frailecillos.

Se integran nuevos episodios de The Murky Stream, una serie histórica coreana ambientada en Joseon, que continuará liberando capítulos durante el mes.

Se suman nuevos episodios a la serie animada Marvel’s Spidey and Iron Man: Avengers Team-Up!

También se espera que otros contenidos semanales de las franquicias clásicas, como Los Simpson, Bob’s Burgers o Dancing with the Stars, sigan sumando episodios nuevos. Como dato adicional, Disney ha anticipado que octubre traerá también cambios en sus precios de suscripción a partir del día 21, con ajustes en los planes con publicidad.

Octubre 2025 será un mes dinámico para Disney+: habrá animaciones de gran peso, nuevas temporadas de series y elementos temáticos para Halloween. Para suscriptores ávidos de contenido, será una oportunidad para renovar expectativas y darle espacio a nuevas historias y formatos dentro de la plataforma.