Elio es la pelíucla que arrasa en Disney+.

La plataforma de Disney Plus tiene en su catálogo una película infantil de ciencia ficción que fue estrenada este año y es lo más visto de la aplicación en la actualidad. Se trata de Elio, el filme que vio la luz el pasado 20 de junio y desde entonces es un suceso a nivel mundial.

Elio, escrita y dirigida por Adrián Molina en su primera experiencia como realizador de largometrajes, cuenta con la producción de Mary Alice Drumm y la producción ejecutiva de Pete Docter. Al mismo tiempo, el elenco principal está integrado por Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Jameela Jamil y Brad Garrett.

Después de perder a sus padres, el joven Elio Solís queda al cuidado de su tía Olga, una oficial de la Fuerza Aérea que dejó de lado su sueño de convertirse en astronauta para dedicarse a criarlo. Un día, Elio ingresa a una exposición restringida de la nave espacial Voyager 1, donde se siente profundamente fascinado por la posibilidad de entrar en contacto con otras formas de vida en el universo.

En un principio Elio tenía previsto su estreno en los cines de Estados Unidos para el 1 de marzo de 2024, convirtiéndose en una de las dos producciones de Pixar de ese año, junto con Inside Out 2, que se lanzó en junio. No obstante, en octubre de 2023 la compañía anunció un cambio en el calendario y la película fue reprogramada para el 13 de junio de 2025.

Logo de Disney+.

Reparto de las voces en la película Elio

Yonas Kibreab como Elio Solís.

Zoe Saldaña como Olga Solís.

Jameela Jamil como Embajadora Questa.

Brad Garrett como Lord Grigon.

Remy Edgerly como Glordon.

