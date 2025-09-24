Ambientada en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue al coronel Richard Cantwell, un veterano estadounidense marcado por las heridas físicas y emocionales.

Disney+ cuenta en su catálogo una de las experiencias cinematográficas reflexivas y cargadas de emociones más atrapantes de los últimos tiempos: Across the River and Into the Trees.

Basada en la novela homónima de Ernest Hemingway y dirigida por Paula Ortiz, el filme se adentra en el alma humana a través de la figura de Richard Cantwell, un coronel retirado de la Segunda Guerra Mundial interpretado por el venerado Liev Schreiber.

"Across the River and Into the Trees es un reto precioso tanto por el hecho de abordar una película internacional como por tener el privilegio de hacerlo con un texto de un autor como Hemingway, un texto tan melancólico, tan decadente, donde él se autocuestionaba a sí mismo”, destacó la guionista española a El Periodico de Aragon.

Across the River and Into the Trees ofrece una experiencia contemplativa destinada a quienes buscan cine con capacidad de encontrar fugaces chispas de sentido incluso en el final

¿De qué se trata Across the River and Into the Trees?

Durante su estancia, entabla una relación con Renata, una joven aristócrata italiana que encarna la posibilidad de un amor tardío y transformador. A través de sus conversaciones, el filme explora temas como la memoria, la pérdida, el honor y la fugacidad de la vida.

"Schreiber está magnífico… Mientras se transita por una de las ciudades más cautivantes del mundo, lo que realmente justifica ver esto es uno de los mejores trabajos en la carrera de Liev Schreiber", subrayó el crítico Brian Tallerico en RogerEbert.com.

En la misma línea, Common Sense Media resaltó la belleza visual del filme: “Venecia se filma con una cinematografía impresionante… ofrece una vista tanto de los lugares glamorosos como de los más comunes".

Ficha técnica de Across the River and Into the Trees