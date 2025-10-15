Reparto y de qué trata "La Huésped", la serie de Netflix de gran éxito para ver

"La huésped", una producción de Netflix en Colombia.

Desde su estreno en septiembre de 2025, La Huésped ha ingresado al catálogo de Netflix como una apuesta intensa dentro del género del thriller psicológico latinoamericano. La serie mezcla tensión, erotismo y oscuros secretos familiares para construir una narrativa que se va deslizando desde lo íntimo hacia lo peligroso.

El eje de la historia es Silvia (Laura Londoño), una mujer que atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo (Jason Day), quien además postula a un cargo de poder. A ese panorama frágil se le suma la adicción a las metanfetaminas de su hija adolescente, Isabela.

La vida de la pareja da un giro dramático cuando Sonia irrumpe en su cotidianeidad con una propuesta de cercanía emocional. Lo que empieza como un encuentro íntimo y aparentemente inofensivo, poco a poco revela una estrategia de manipulación y venganza. Sonia, en su papel de “huésped”, no solo será una fuerza desestabilizadora, sino el catalizador de secretos ocultos y conflictos latentes.

Elenco principal de "La Huésped"

El reparto de La Huésped reúne a varias de las figuras bastante reconocidas en la televisión colombiana, cada una con personajes complejos y llenos de matices:

Laura Londoño interpreta a Silvia, la protagonista. Es una mujer inteligente pero emocionalmente fracturada, que lucha por mantener el equilibrio entre su vida familiar y el deseo de libertad. Su viaje emocional es el eje de la serie.

Laura Londoño, como Silvia

Carmen Villalobos da vida a Sonia, la “huésped” que desata el conflicto. Carismática, misteriosa y peligrosa, se convierte en una figura que mezcla la seducción con la venganza.

Carmen Villalobos, como Sonia.

Jason Day encarna a Lorenzo, esposo de Silvia. Ambicioso y calculador, oculta secretos que amenazan con destruir su imagen pública y privada.

Jason Day, como Lorenzo.

Kamila Zea interpreta a Isabela, la hija adolescente que enfrenta una fuerte adicción y se convierte en el reflejo de la descomposición familiar.

Kamila Zea, como Isa

Completan el reparto personajes secundarios interpretados por actores como Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz, Jairo Camargo, Miguel González, Ariel Sierra, Alejandro Del Castillo, Andrés Suárez, entre otros.

En cuanto al equipo de guion, la serie fue escrita por Lina María Uribe y Darío Vanegas, junto con Felipe González y Johanna Gutiérrez.

Producción y rodaje de "La Huésped"

La Huésped es una serie producida por CMO Producciones S.A.S. para Netflix Estudios Internacionales. La producción contó con la supervisión de Clara María Ochoa, quien también funge como showrunner del proyecto.

El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Colombia, aprovechando tanto escenarios urbanos como rurales para construir la atmósfera emocional de la serie. Entre las locaciones destacan: