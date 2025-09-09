Reparto de "Valeria": quiénes son las actrices de la serie de Netflix

La cuarta y última temporada de Valeria, la exitosa serie española de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent, muestra a las cuatro amigas protagonistas enfrentar decisiones cruciales que marcan el cierre de sus historias personales y profesionales.
La serie explora temas como la maternidad, la estabilidad profesional y las relaciones interpersonales. A lo largo de seis episodios, la temporada aborda estos temas con un enfoque realista y emocional, y ofrece un cierre para los seguidores de la serie. La narrativa se aleja de los excesos de las temporadas anteriores, centrándose en los problemas cotidianos y las decisiones que definen la vida adulta. Todos estos retos enfrentados por Valeria, Carmen, Nerea y Lola, personificadas por actrices que han hecho crecer sus carreras con esta entretenida serie.
El elenco de "Valeria"
-
Diana Gómez regresa como Valeria Férriz Henares, la escritora que en esta temporada se ve atrapada entre dos amores: Víctor y Bruno. Gómez es reconocida por su participación en La casa de papel y Berlín.
-
Silma López interpreta a Lola, la amiga extrovertida y amante de la libertad. En esta temporada, Lola enfrenta una crisis existencial a los 30 años, cuestionando su vida y relaciones.
-
Paula Malia da vida a Carmen, una mujer que busca encontrar su lugar en el mundo. En esta entrega, Carmen enfrenta los retos de la maternidad y su relación con Borja, su compañero de trabajo.
-
Teresa Riott interpreta a Nerea Bernal, la amiga racional y profesional que profundiza en su orientación sexual y su vida laboral. Nerea intenta equilibrar su vida profesional con su relación sentimental con Georgina.
-
Maxi Iglesias vuelve como Víctor Andradas, el interés amoroso de Valeria. Iglesias es conocido por sus papeles en Física o química y La cocinera de Castamar.
- Federico Aguado también es parte del elenco como Bruno Aguilar, el otro interés amoroso de Valeria.
Personajes secundarios
-
Juanlu González interpreta a Borja, compañero de trabajo de Carmen y su interés romántico.
-
José Pastor vuelve como Rai, el compañero de trabajo de Carmen.
-
Mima Riera regresa como Chus, amiga de Valeria.
Con una narrativa que explora temas de amor, amistad y autodescubrimiento, Valeria ha cautivado a la audiencia con sus personajes complejos y realistas. La cuarta temporada entrega un cierre emotivo y nostálgico para los seguidores de la serie.