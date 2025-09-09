Reparto de "Valeria": quiénes son las actrices de la serie de Netflix

Elenco de "Valeria", la serie de Netflix.

La cuarta y última temporada de Valeria, la exitosa serie española de Netflix basada en las novelas de Elísabet Benavent, muestra a las cuatro amigas protagonistas enfrentar decisiones cruciales que marcan el cierre de sus historias personales y profesionales.

La serie explora temas como la maternidad, la estabilidad profesional y las relaciones interpersonales. A lo largo de seis episodios, la temporada aborda estos temas con un enfoque realista y emocional, y ofrece un cierre para los seguidores de la serie. La narrativa se aleja de los excesos de las temporadas anteriores, centrándose en los problemas cotidianos y las decisiones que definen la vida adulta. Todos estos retos enfrentados por Valeria, Carmen, Nerea y Lola, personificadas por actrices que han hecho crecer sus carreras con esta entretenida serie.

El elenco de "Valeria"

Diana Gómez regresa como Valeria Férriz Henares, la escritora que en esta temporada se ve atrapada entre dos amores: Víctor y Bruno. Gómez es reconocida por su participación en La casa de papel y Berlín.

Diana Gómez, como Valeria.

Silma López interpreta a Lola, la amiga extrovertida y amante de la libertad. En esta temporada, Lola enfrenta una crisis existencial a los 30 años, cuestionando su vida y relaciones.

Silma López, como Lola.

Paula Malia da vida a Carmen, una mujer que busca encontrar su lugar en el mundo. En esta entrega, Carmen enfrenta los retos de la maternidad y su relación con Borja, su compañero de trabajo.

Paula Mália, como Carmen.

Teresa Riott interpreta a Nerea Bernal, la amiga racional y profesional que profundiza en su orientación sexual y su vida laboral. Nerea intenta equilibrar su vida profesional con su relación sentimental con Georgina.

Teresa Riott, como Nerea.

Maxi Iglesias vuelve como Víctor Andradas, el interés amoroso de Valeria. Iglesias es conocido por sus papeles en Física o química y La cocinera de Castamar.

Maxi Iglesias, como Víctor.

Federico Aguado también es parte del elenco como Bruno Aguilar, el otro interés amoroso de Valeria.

Federico Aguado, como Bruno.

Personajes secundarios

Juanlu González interpreta a Borja, compañero de trabajo de Carmen y su interés romántico.

José Pastor vuelve como Rai, el compañero de trabajo de Carmen.

Mima Riera regresa como Chus, amiga de Valeria.

Con una narrativa que explora temas de amor, amistad y autodescubrimiento, Valeria ha cautivado a la audiencia con sus personajes complejos y realistas. La cuarta temporada entrega un cierre emotivo y nostálgico para los seguidores de la serie.