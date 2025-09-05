Estas 4 películas históricas le dicen adiós a Netflix: cuáles y cuándo se van.

Netflix es una de las plataformas de streaming con el mayor catálogo. En el mismo se pueden encontrar incontables clásicos que han sabido conquistar los corazones de quienes se encuentran del otro lado de la pantalla. Sin embargo, septiembre 2025 vino aparejado de una mala noticia para los usuarios del servicio de la "N" roja, y es que se retirarán 4 películas históricas.

Estos cuatro clásicos se han vuelto motivo de numerosas recomendaciones a lo largo de los años, maratoneadas en familia o entre amigos, y más de uno de ellos, causa de alguna lágrima derramada o una carcajada. Por suerte, Netflix deja abierto un marco de tiempo para disfrutar de estas películas por última vez en el catálogo, aunque nunca se sabe si regresarán en un futuro, como ya lo han hecho muchos otros títulos.

¿Qué películas dicen adiós a Netflix en septiembre 2025?

Netflix retira de su catálogo a 4 películas que se convirtieron en históricas, en el mes de septiembre 2025. Se trata de un romance que marcó generaciones de lectores y cinéfilos, un clásico argentino que emociona hasta el día de hoy, una joya gánster del Nuevo Hollywood y una romcom (comedia romántica) protagonizada por una estrella del pop. A continuación el listado completo:

Netflix retira a 4 películas históricas de su catálogo.

Orgullo y prejuicio (último día en el catálogo 15 de septiembre: Elizabeth Bennet conoce al apuesto y adinerado Sr. Darcy, con quien, rápidamente, inicia una intensa y compleja relación. Inseparables (último día en el catálogo 8 de septiembre): Felipe, un hombre de negocios acaudalado que ha quedado cuadripléjico como resultado de un accidente, busca asistente terapéutico. Pese a que recibe a muchos candidatos, decide contratar a Tito, el ayudante del jardinero. Caracortada (último día en el catálogo 15 de septiembre): Un inmigrante cubano de las cárceles de Fidel Castro provoca un camino de destrucción en su ascenso en el mundo de las drogas de Miami. Plan B (último día en el catálogo 5 de septiembre): Zoe es una mujer que está cansada de esperar a su hombre ideal y decide que es el momento de hacer una cita en el banco de espermas. En el mismo día del procedimiento, ella conoce a Stan, un hombre con el potencial de ser su pareja ideal. Cuando Stan descubre que el comportamiento extraño de Zoe se debe a su embarazo, él le propone matrimonio. Al acercarse la fecha de la boda, ambos amantes se dan cuenta de que realmente no se han conocido muy bien.

¿Por qué Netflix le dice adiós a películas de su catálogo?

Netflix retira o le dice adiós a películas de su catálogo por temas de derechos. Muchas veces son éxitos dentro del servicio, pero por temas de licencias, la plataforma opta por no renovar el título y unos meses más tarde negociar una tarifa por los derechos que le sea más beneficioso.

En este sentido, probablemente, solo sea cuestión de tiempo para ver a las mencionadas películas históricas nuevamente en el catálogo. Sobre todo, esta puede ser la suerte que corra Orgullo y prejuicio, que durante años se mantuvo entre las producciones más vistas de la plataforma de streaming.