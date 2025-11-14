Reparto de "Simplemente Alicia", la serie colombiana de Netflix de gran éxito

Elenco de "Simplemente Alicia", la serie colombiana.

La nueva producción colombiana Simplemente Alicia se ha convertido en uno de los fenómenos recientes de Netflix en Latinoamérica. Estrenada en noviembre de 2025, la serie combina drama, comedia y romance para retratar una historia tan provocadora como actual: la de una mujer que lleva una doble vida sentimental.

La trama sigue a Alicia Fernández, interpretada por Verónica Orozco, una profesional exitosa y, en apariencia, felizmente casada con Alejo Valdés, un reconocido escritor. Sin embargo, su rutina tambalea cuando reaparece Pablo Guevara, un exsacerdote que alguna vez fue su gran amor. En un giro inesperado, Alicia decide casarse también con él, sin que ninguno de los dos hombres sepa de la existencia del otro. Así comienza un juego de secretos, culpas y contradicciones donde la protagonista intenta sostener dos mundos opuestos sin perder su identidad.

Reparto de "Simplemente Alicia"

Más allá de su argumento, Simplemente Alicia destaca por su elenco, que reúne a reconocidos actores colombianos y de otros países latinoamericanos. A continuación, un repaso por algunos personajes principales:

Alicia Fernández (Verónica Orozco): protagonista de la historia. Mujer moderna, profesional y emocionalmente compleja. Su dilema entre dos amores simboliza la búsqueda del equilibrio entre deseo, culpa y autenticidad.

Verónica Orozco.

Alejo Valdés (Michel Brown): esposo oficial de Alicia. Escritor exitoso, encantador y algo egocéntrico. Representa la estabilidad y el amor convencional, aunque ignora la doble vida de su esposa.

Michel Brown.

Pablo Guevara (Sebastián Carvajal): exsacerdote que dejó los hábitos por amor a Alicia. Romántico, pasional y espiritual, encarna la otra cara del amor: el sacrificio y la entrega absoluta.

Sebastián Carvajal.

La serie además cuenta con un destacado elenco secundario que refuerza su tono de comedia y drama. Entre ellos se encuentran Cony Camelo en el papel de María José, la impulsiva mejor amiga de Pablo; Julián Román como Ricardo Vargas, editor y confidente de Alejo; Biassini Segura interpretando a Julián, el compañero de trabajo de Alicia que sospecha de sus ausencias; Marcela Benjumea como Lucía Mejía, una figura maternal y consejera; y Laura de León en el rol de Inés Valdés, la hermana de Alejo que se convierte en pieza clave para descubrir la verdad.

La serie se desarrolla en Bogotá, la capital colombiana, y cuenta con 19 episodios de unos 45 minutos cada uno. La dirección de Rodrigo Triana aporta un tono de “dramedia”: una mezcla entre drama y humor que permite abordar temas como la libertad amorosa, la infidelidad emocional y los límites de la sinceridad en pareja. Con una estética moderna y una narrativa provocadora, Simplemente Alicia se consolida como una de las series colombianas más comentadas del año.