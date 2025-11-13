Cuántos capítulos tiene la serie del caso Fernando Báez Sosa en Netflix: el video del tráiler

"50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" (2025).

La plataforma Netflix estrenará el próximo 13 de noviembre de 2025 la miniserie documental titulada 50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa, que aborda el brutal crimen que conmocionó a la Argentina en el verano de 2020. El documental reconstruye la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando el joven de 18 años Fernando Báez Sosa, quien estaba de vacaciones en Villa Gesell junto a un grupo de amigos, fue brutalmente atacado a golpes frente a un boliche (“Le Brique”) por un grupo de jóvenes rugbiers.

Ese ataque, que duró aproximadamente 50 segundos, quedó registrado en video y se viralizó, lo que generó una enorme repercusión social en el país. La miniserie aborda tanto el crimen en sí como el proceso judicial posterior, el impacto mediático, los testimonios de la familia, amigos, la visión de los condenados y su entorno, así como reflexiones sobre la violencia, la impunidad y la memoria colectiva.

¿Cuántos episodios tiene la serie y de qué tratan?

La serie consta de 3 capítulos. Cada capítulo tendrá una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos.

Episodio 1 : introduce a Fernando, su entorno familiar y al grupo de amigos con quienes viajó. Se reconstruye la noche en Villa Gesell, la expulsión del boliche, el momento previo al ataque.

Episodio 2: se centra en el ataque en sí: la secuencia de los acontecimientos, la filmación, el caos, la reacción de los presentes. También se explora el impacto inmediato en los medios y la comunidad.

Episodio 3: dedica espacio al proceso judicial: el juicio, los condenados, sus defensas, y a los testimonios exclusivos de familiares y amigos de Fernando, así como de parte de las familias de los agresores. También plantea las preguntas sobre violencia juvenil, privilegio, impunidad y reparación.

Fernando Báez Sosa.

Expectativa en Argentina sobre la serie de Fernando Báez Sosa

El caso de Fernando Báez Sosa fue uno de los más mediáticos de los últimos años: un joven asesinado en un balneario argentino, por un grupo de rugbiers, con imágenes que recorrieron el país, generaron indignación, debates en torno a la violencia, el privilegio y la justicia. La expectativa por esta serie documental es alta, pues además de presentar material de archivo y testimonios inéditos, promete una mirada profunda sobre las razones de este tipo de violencia y sus repercusiones sociales.

50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa busca no sólo relatar un hecho trágico, sino generar reflexión y mantener viva la memoria de Fernando, al tiempo que plantea las heridas que aún persisten en la sociedad argentina.