Qué ver en Netflix: recomendaciones del lunes 25 al domingo 31 de agosto 2025

El catálogo de Netflix sigue cautivando con producciones que regresan y otras que se suman a la plataforma

Entre finales de agosto, Netflix refuerza su oferta con títulos que ya despiertan expectativa. Secuelas, segundas temporadas y películas cargadas de suspenso, romance y humor se integran al servicio de streaming. El abanico de opciones va desde producciones juveniles y fantásticas hasta relatos sociales y documentales que invitan a la reflexión.

Las guerreras k-pop

Tres ídolos internacionales, Rumi, Mira y Zoey, esconden un secreto que trasciende los escenarios. Además de ser superestrellas del k-pop, poseen poderes especiales que utilizan para proteger a sus fanáticos de amenazas sobrenaturales. Esta producción combina cultura pop, acción fantástica y amistad.

La noche siempre llega

La tensión urbana y el drama social marcan esta película. La historia sigue a una mujer que, ante la inminencia de un desalojo en una ciudad donde ya no puede sostener su vida, se embarca en una carrera contrarreloj para conseguir 25.000 dólares en una sola noche. El thriller refleja desigualdades y decisiones extremas.

Mi año en Oxford

El sueño académico de una joven estadounidense se cumple cuando logra estudiar en la prestigiosa universidad británica. Sin embargo, su vida da un giro inesperado al enamorarse de un profesor que guarda un secreto capaz de modificar todos sus planes. Una mezcla de romance y dilemas personales que exploran el choque entre la ambición y el amor.

Happy Gilmore 2

Adam Sandler retoma uno de sus personajes más icónicos en esta secuela. El carismático y explosivo golfista Happy Gilmore regresa al campo de juego, pero esta vez con la motivación de cumplir el deseo de su hija. Humor, nostalgia y emoción se combinan en un regreso que apunta a atraer tanto a nuevas audiencias como a seguidores del film original.

Home: No hay lugar como el hogar

La animación vuelve a brillar con esta película que retrata la amistad entre Tip, una niña valiente, y un extraterrestre que, por accidente, revela la ubicación de su especie. Para remediar su error, se escapa y comienza una aventura llena de enseñanzas sobre pertenencia, confianza y familia.

Merlina: temporada 2

La exitosa serie inspirada en el universo de los Addams continúa con nuevos desafíos. En esta segunda entrega, los poderes de Merlina comienzan a fallar, obligándola a buscar soluciones extremas. Lo que está en riesgo no es menor: la vida de su amiga Enid. Misterio, humor oscuro y magia vuelven a mezclarse en un relato atrapante.

Cuerpos de TV: la realidad de "The Biggest Loser"

Este documental revela los secretos detrás de uno de los realities más populares de la televisión. Exparticipantes y productores exponen dinámicas intensas y dañinas que se ocultaban tras el éxito del programa. Una mirada crítica sobre la industria del entretenimiento y sus consecuencias en la salud física y mental.

Merlina: temporada 1

El fenómeno de Tim Burton regresa al catálogo para quienes quieran revisitarlo antes de la segunda temporada. Esta entrega inicial presenta a Merlina Addams en la Academia Nunca Más, donde enfrenta asesinatos misteriosos mientras construye relaciones cargadas de ironía, inteligencia y rebeldía.

Indomable

El suspenso se traslada al Parque Nacional de Yosemite. Tras la muerte de una mujer, un agente queda atrapado en un territorio hostil, donde la única regla es sobrevivir bajo las leyes de la naturaleza. Una propuesta que combina misterio, crimen y tensión ambiental.

The Hunting Wives

El drama y el thriller social convergen en esta serie donde Sophie, tras mudarse de Nueva Inglaterra al este de Texas, se integra en un círculo exclusivo de amas de casa lideradas por una influyente socialité. Sin embargo, bajo la fachada de lujo y glamour se esconden secretos oscuros y peligrosos.