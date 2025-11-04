Qué películas ver en Netflix en noviembre 2025: el TOP 10 de las más vistas

Recomendaciones basadas en el Top 10 de Netflix.

Netflix se consolida, mes a mes, como una de las plataformas de streaming más completas para los amantes del cine. Su catálogo, en constante renovación, ofrece producciones originales y títulos clásicos que se adaptan a todos los gustos: desde historias de suspenso psicológico hasta comedias familiares. Con una interfaz intuitiva, posibilidad de descarga y recomendaciones personalizadas, Netflix se mantiene como una opción atractiva tanto para quienes buscan entretenimiento rápido como para los que disfrutan de maratones cinematográficas.

"Caramelo", disponible en Netflix.

Las 10 películas mejor posicionadas en Netflix

A continuación, te dejamos una selección con diez de las películas mejor posicionadas en la plataforma, que vale la pena ver como parte de la oferta que tiene la plataforma:

1. Una casa llena de dinamita

Un thriller de acción explosivo donde un grupo de exmilitares planea el robo perfecto, pero los secretos del pasado vuelven a estallar. Intensa, veloz y con giros que mantienen en vilo hasta el final.

2. La vecina perfecta

Inspirada en un caso real, esta historia retrata cómo una disputa vecinal se transforma en tragedia. Con tintes de drama judicial y crítica social, es una película que deja pensando.

3. La mujer del camarote 10

Basada en la novela de Ruth Ware, sigue a una periodista en un crucero de lujo donde presencia un crimen que nadie más parece haber visto. Suspenso psicológico al estilo La chica del tren.

4. Caramelo

Desde Brasil, una comedia dramática sobre un chef que rescata a un perro callejero que se refugia con él para mejorar sus vidas. Esta nueva amistad los llevará por aventuras que no se imaginan.

5. 27 noches

Un drama romántico que toma una historia real argentina para contar la historia de una mecenas que es internada en una clínica psiquiátrica por pedido de sus hijas. Perfecta para los que disfrutan de historias de autonomía y la vejez.

6. El elixir de la inmortalidad

Una producción de fantasía y misterio en torno a un científico que busca la vida eterna, sin medir las consecuencias éticas de su experimento. Visualmente muy cautivante.

7. Lo llaman OG

Comedia ácida protagonizada por un veterano del rap que intenta adaptarse a la nueva generación musical. Entre risas y nostalgia, ofrece una mirada crítica al paso del tiempo.

8. Lilo, Lilo, cocodrilo

Película familiar con canciones y humor para todas las edades. Lilo, un cocodrilo cantante, se roba el corazón del público y demuestra que la amistad no tiene especie.

9. Limpia

Un drama social sobre una trabajadora doméstica que busca rehacer su vida tras una separación. Emotiva y realista, destaca por la actuación de su protagonista.

10. La Máscara

El clásico de Jim Carrey sigue siendo un deleite: humor físico, efectos visuales inolvidables y una energía que no envejece. Ideal para cerrar el día con una sonrisa.