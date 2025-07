Las mejores 100 series de la historia de Netflix para ver online, según la Inteligencia Artificial

Netflix tiene una gran cantidad de producciones en su catálogo y a veces se vuelve muy difícil elegir qué mirar. Para que los usuarios no pierdan tiempo, la Inteligencia Artificial elaboró un listado con las mejores 100 series de la plataforma.

A pesar de que la disponibilidad varía de acuerdo a la región, la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, analizó las críticas, la recepción de la audiencia y la cantidad de premios que obtuvieron por validación de la industria las diferentes producciones de la plataformas y determinó que las mejores 100 series para matonear en Netflix son:

Stranger Things

The Crown

Ozark

Narcos

La Casa de Papel

Dark

Mindhunter

BoJack Horseman

Peaky Blinders

Black Mirror

The Queen's Gambit

Gambito de Dama



Cuando nos ven

Breaking Bad (disponible en Netflix en muchas regiones)

Better Call Saul (disponible en Netflix en muchas regiones)

Orange Is the New Black

House of Cards

GLOW

The Umbrella Academy

Sex Education

Élite

El Vecino

Anne with an E

Unbelievable

The Haunting of Hill House

The Haunting of Bly Manor

Chef's Table

Formula 1: Drive to Survive

Dirty John

The Good Place (disponible en Netflix en muchas regiones)

Lucifer (continuada por Netflix)

Cobra Kai (continuada por Netflix)

You

Grace and Frankie

Arrested Development (temporadas originales en Fox, luego Netflix)

Master of None

Big Mouth

Rick and Morty (disponible en Netflix en muchas regiones)

Disenchantment

F is for Family

Love, Death & Robots

Arcane



Castlevania

Squid Game

Alice in Borderland

Kingdom

Sweet Home

Extracurricular

Vincenzo

Crash Landing on You

It's Okay to Not Be Okay

Hospital Playlist

The Silent Sea

D.P.

My Name

All of Us Are Dead

Bridgerton

Lupin

Call My Agent!

Elite

Money Heist: Korea – Joint Economic Area

The Witcher

Lost in Space

Locke & Key

Shadow and Bone

Wednesday

Maid

Bodyguard

Marcella

Line of Duty (disponible en Netflix en algunas regiones)

Derry Girls

The End of the F***ing World

Top Boy

After Life

Sex Education

Heartstopper

Sense8

Travelers

Dark Tourist

Explained

Our Planet

Night on Earth

The Last Dance

I Am a Killer

Making a Murderer

Tiger King

Jeffrey Epstein: Filthy Rich

American Crime Story (disponible en Netflix en algunas regiones)

Narcos: México

Fauda

Shtisel

Babylon Berlin (disponible en Netflix en algunas regiones)

Caliphate

Delhi Crime

Sacred Games

The Hook Up Plan

The Circle

Too Hot to Handle

Queer Eye