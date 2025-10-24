¿Habrá temporada 4 de "Envidiosa", la serie de Netflix?

Rodaje de "Envidiosa".

La serie Envidiosa es una comedia dramática romántica hecha en Argentina, original de Netflix que sigue la vida de Vicky Mori (Griselda Siciliani), una mujer de casi cuarenta años cuya vida da un giro al descubrir que su pareja se casó con otra mujer. Tras esa crisis, Vicky emprende un recorrido interno y externo: por un lado, la autopista emocional de enfrentarse a sus deseos, expectativas y al espejo de sus amigas; por otro, el sendero caótico de volver a buscar el amor.

El éxito de la serie radica en varios factores: su protagonista entrañable y llena de contradicciones; la mirada franca sobre la crisis de los cuarenta, la envidia y la amistad femenina; y un tono que mezcla humor, drama y situaciones muy reconocibles para muchos espectadores. Según los datos compartidos, la segunda temporada se ubicó entre las más vistas en varios países latinoamericanos y alcanzó el puesto número 8 en el ranking global de series de habla no inglesa de Netflix con 3,3 millones de visualizaciones en su primera semana. Además, la producción decidió grabar las temporadas 3 y 4 de forma simultánea, lo cual refleja una apuesta fuerte por continuar la historia sin grandes interrupciones.

¿Habrá una cuarta temporada de "Envidiosa"?

Sí, hay planes firmes para una cuarta temporada de Envidiosa. Según distintas fuentes, la plataforma ya confirmó la tercera temporada y se encuentra trabajando también en la cuarta entrega. Las grabaciones de las temporadas 3 y 4 se iniciaron prácticamente en paralelo, y se habla de un posible estreno de la tercera temporada en noviembre de 2025.

Parte del elenco de "Envidiosa".

Sin embargo, aunque el desarrollo está confirmado, aún no se han divulgado todos los detalles: la fecha exacta de estreno de la cuarta temporada, cuántos episodios tendrá o si esa será la última de la saga, están pendientes de anuncio oficial. Incluso la guionista Carolina Aguirre indicó que la continuidad más allá de la segunda temporada dependía del plan de producción: “las que están escritas”, en referencia a cuántas podrían llegar.

La historia continúa y la cuarta temporada de Envidiosa es una realidad en proceso. Solamente queda esperar la ventana de estreno y los detalles sobre qué nuevos giros nos prepara la serie.