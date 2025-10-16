¿Habrá temporada 2 de "La Huésped" en Netflix? Esto se sabe

"La Huésped", disponible en Netflix.

Desde su estreno en Netflix el 24 de septiembre de 2025, La Huésped se ha posicionado como un enorme estreno para la plataforma. Es una producción bastante comentada y elogiada. En sus 20 capítulos, la serie despliega un thriller psicológico cargado de engaños, traiciones y secretos familiares que mantienen la tensión.

La historia gira en torno a Silvia, quien atraviesa una crisis matrimonial con Lorenzo, una aspirante a fiscal. A ese conflicto se suman los problemas de su hija, Isabela, que lidia con adicciones. Cuando aparece Sonia, una conocida de Silvia, con aparente necesidad de refugio, inicia una maquinaria de manipulación calculada: Sonia chantajea, espía, planta cámaras y actúa con precisión para destruir el hogar.

Un final para que continúe "La Huésped"

En el episodio final, se revelan varias piezas del rompecabezas. Se descubre que Sonia en realidad se llama Rocío, con antecedentes psiquiátricos, encarcelamientos y un pasado ligado a Lorenzo. El epílogo deja abierta la posibilidad de múltiples continuaciones: no se aclara del todo el destino legal de los personajes, ni si habrá absolución real o una nueva ola de venganzas.

Sobre una temporada 2, aún no existe confirmación oficial por parte de Netflix. No obstante, varios indicios apuntan a que los guionistas dejaron deliberadamente múltiples cabos sueltos para justificar una continuación. Por ejemplo, una potencial segunda entrega debería responder: la suerte de Ría, las motivaciones profundas de Fran, el destino legal de Isa, el verdadero alcance de Sonia y qué vínculo hay entre los cuadernos de Anna.

"La Huésped" (2025).

Algunos actores han hablado sobre la transformación en la industria que este tipo de producciones implican. En una entrevista con El Colombiano, el actor Juan Fernando Sánchez reflexionó que la producción es de un nivel alto, con cámaras muy buenas que hacen pensar en que hay financiamiento para continuar la historia.

Hasta ahora, la expectativa y la recepción parecen favorecer la posibilidad de una nueva temporada: pero hasta que Netflix no emita un comunicado oficial, todo queda en especulación apoyada en estos indicios narrativos y mediáticos.

Datos sobre "La Huésped"