Disney se la jugó: el thriller psicológico que amenaza con romper todos los récords

La plataforma de streaming Disney+ sumó a su catálogo una de las miniseries más densas e inquietantes de narrativa española: Los sin nombre. Contenedora de suspenso, misterio y drama, mezclados con ciertos matices sobrenaturales, el thriller psicológico creado por Pau Freixas y Pol Cortecans aborda los desafíos transitados por Claudia, una profesional de la salud golpeada por la muerte de su hija Ángela.

"Cualquier aficionado al fantástico español encontrará fascinante la oportunidad de explorar la mitología detrás de uno de los grandes éxitos que marcaría la pauta de todo lo que vino después en su productora, aunque también sirve como ejemplo para demostrar que muchas veces creemos que hacer terror es más fácil de lo que realmente se acaba demostrando en proyectos con todo a favor", subrayó el crítico español Jorge Loser en el portal 20minutos.

Cómo es "Los sin nombre", la miniserie española que rompe los esquemas en Disney+

Los sin nombre explora temáticas como el duelo, la esperanza, la fe, lo sobrenatural y los límites de la creencia en seis capítulos de menos de una hora. Rodada en diversas localizaciones de Cataluña, incluyendo Barcelona, Sant Cugat del Vallès y el Delta del Poble Nou, supone una reinterpretación de la película homónima de 1999 dirigida por Jaume Balagueró.

De atmósfera inquietante, Los sin nombre detenta, además, de una producción con alto nivel técnico en fotografía, dirección de arte y ambientación, mientras que la banda sonora configura un signo aparte por su capacidad de transmisión emocional.

"Me costaba bastante abandonar ese mood que necesitaba el personaje. Sobre todo al principio, que estaba más nerviosa, hasta que luego le pillas un poco el truco", repasó Miren Ibarguren al describir su papel como Claudia en diálogo con el sitio La Nueva España.

Los sin nombre se erige así como una opción para quienes disfrutan de alternativas densas, misteriosas, que no rehúyen a lo sobrenatural, pero abraza personajes profundos y con conflictos internos.

Ficha técnica de la miniserie "Los sin nombre"