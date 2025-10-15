7 películas para ver el Día de la Madre en Netflix: de qué tratan y video del tráiler

"Madres paralelas", disponible en Netflix.

El Día de la Madre usualmente es sinónimo de flores, desayunos y reuniones familiares. Pero también puede ser un buen momento para ver una película relacionada a la celebración y reflexionar sobre los distintos rostros de la maternidad: el amor, la culpa, la ausencia, los vínculos rotos o el legado que queda. En esa línea, Netflix ofrece una serie de películas que abordan la figura materna desde ángulos íntimos, diversos y a veces incómodos. Aquí, una selección de títulos ideales para ver con el corazón abierto.

"Mi abuela", película disponible en Netflix.

Películas en Netflix para ver el Día de la Madre

La hija oscura, protagonizada por Olivia Colman. Este drama psicológico se adentra en la mente de una mujer que enfrenta sus propios recuerdos de maternidad mientras observa a otra madre en la playa. Dirigida por Maggie Gyllenhaal, la película es una reflexión sobre la ambivalencia de ser madre: amor, sacrificio y arrepentimiento conviven en una historia inquietante y real. Desde Argentina, Elena sabe retrata el vínculo entre una madre enferma de parkinson y su hija fallecida. La protagonista, interpretada magistralmente por Mercedes Morán, emprende un viaje físico y emocional para descubrir la verdad detrás de la muerte de su hija. Una historia de resistencia y amor materno en su forma más dolorosa y humana. En Madres paralelas, Pedro Almodóvar reúne a Penélope Cruz y Milena Smit para hablar de maternidad, memoria y herencia. Dos mujeres que dan a luz el mismo día descubren que sus destinos están entrelazados. El film combina drama íntimo con crítica social, explorando la maternidad como un espejo de la identidad. 18 Regalos es una historia basada en hechos reales. Una madre enferma decide dejar 18 obsequios para su hija, uno por cada cumpleaños que no podrá compartir. Entre lágrimas y ternura, la película muestra cómo el amor materno trasciende la vida misma. MÁS INFO Día de la Madre Día de la Madre: los lugares en Buenos Aires para que mamá celebre sin pagar La comedia dramática Mi abuela ofrece un respiro entre tanto dramatismo. Lily Tomlin interpreta a una abuela irreverente que ayuda a su nieta embarazada y se mete en apuros para aligerar la situación. En el camino, las generaciones se enfrentan, se perdonan y se redescubren. Más cerca del tono introspectivo, El cuaderno de Tomy es una joya argentina sobre una madre que deja un diario para su hijo antes de morir. Es un testimonio de amor, humor y aceptación ante lo inevitable. Una de las opciones más cargadas de emociones. La japonesa “Maternidad” aborda los límites del amor materno desde una mirada más oscura y psicológica, ideal para quienes buscan algo menos convencional. Esta película pone el foco en un niño con una madre muy posesiva, con las afecciones que esto causa. No se trata de una historia "solo linda" sino que acerca a un conflicto real.

Estas siete películas que te recomendamos ver en Netflix invitan a pensar el Día de la Madre desde la emoción más honesta: la que no idealiza, la que celebra la complejidad y la diversidad, y la belleza de ser mamá.