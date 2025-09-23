"El refugio atómico", una serie de Netflix.

El refugio atómico es la nueva serie española de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato (los mismos que estuvieron detrás de La casa de papel), estrenada el 19 de septiembre de 2025. La serie ha generado tanta conversación con sus primeros ocho episodios, que ya hay preguntas sobre una segunda temporada.

La historia parte de un escenario extremo: ante la amenaza de una Tercera Guerra Mundial, un grupo de multimillonarios decide refugiarse en un lujoso búnker subterráneo llamado Kimera Underground Park. Este recinto no es solo un refugio seguro contra catástrofes: cuenta con todas las comodidades como gimnasio, spa, restaurante, jardines, etc. Mientras los habitantes se refugian del caos del mundo exterior, adentro crecen las tensiones.

Segunda temporada de "El refugio atómico"

El final de la primera temporada deja varias preguntas abiertas, lo que sugiere que los guionistas y creadores han dejado margen para continuar la historia. Sin embargo, hasta el momento Netflix no ha confirmado oficialmente la renovación para una segunda temporada. Algunos medios sugieren que por la escala de la producción y los costos asociados, la recepción de la audiencia será clave para que decidan seguir adelante con la historia.

Hasta ahora la serie ha generado bastante expectativa por su premisa y producción. Se le reconoce un diseño visual ambicioso, gran despliegue estético, y el tirón mediático de los creadores. En paralelo, algunos comentaristas encuentran que, tras un arranque muy potente, la trama puede volverse demasiado melodramática o excesiva en los resortes emocionales.

El refugio atómico apunta a ser una de las apuestas más ambiciosas de Netflix España de los últimos años, tanto por estética como por temática. Tiene todos los ingredientes para generar debate: lujo y poder en contraste con el miedo y la vulnerabilidad, todo enmarcado en un contexto de catástrofe global.

Equipo de "El refugio atómico".

Producción y elenco de "El refugio atómico"