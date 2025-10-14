"La mujer del camarote 10", disponible en Netflix.

La mujer del camarote 10 (2025), es una película disponible en Netflix, dirigida por Simon Stone y basada en la novela de Ruth Ware. En la historia, Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley) es una periodista especializada en viajes que atraviesa un período difícil, y para recuperar impulso en su carrera, acepta dar cobertura a un crucero de lujo que parte desde Londres rumbo a los fiordos noruegos y promover una nueva fundación benéfica.

La travesía, que al inicio parece idílica, se convierte en una pesadilla cuando Lo, en plena noche, escucha un grito estridente y ve por su ventana cómo una mujer es arrojada al mar desde el camarote 10. Cuando denuncia lo sucedido a la tripulación, le responden que ese camarote lleva años vacío y que no falta nadie a bordo. Nadie ha reportado desapariciones. Sumida en la incertidumbre, Lo se ve aislada: pasajeros y tripulación la tratan con desdén, llegando a sugerir que sus visiones y recuerdos podrían estar distorsionados por su pasado. Movida por la convicción de que algo grave ocurrió, empieza una investigación por su cuenta, enfrentando mentiras, silencios y personajes con intereses ocultos.

El final revelador de "La mujer del camarote 10"

A medida que Lo recopila pistas: una huella de sangre en el cristal, pelo rubio atrapado en un desagüe, mensajes escritos con vapor y comportamientos extraños en algunos tripulanes, se va acercando a la verdad. La mujer que vio caer al agua no era una desconocida común, sino una impostora: Carrie, contratada por Richard Bullmer, el millonario dueño del yate. Richard le había pedido que suplantara temporalmente a su esposa real, Anne, quien planeaba donar su fortuna a causas benéficas, una decisión que Richard no quería permitir. Durante el altercado en la cabina 10, Anne descubre el engaño, enfrenta a Richard, muere en la confrontación y su cuerpo es arrojado al mar. Carrie ocupa su lugar de inmediato para que nadie advierta la desaparición.

Escena de "La mujer del camarote 10".

Al final, Richard intenta silenciar a Lo, y en un forcejeo dramático termina cayendo él mismo por la borda, muriendo de la misma forma que su esposa. Lo, con pruebas en mano, irrumpe en una gala que Richard había organizado para oficializar su versión y expone todo ante los invitados. Carrie, conmovida, decide respaldarla, y el engaño queda al descubierto. Anne es reivindicada, su voluntad de donar su patrimonio se materializa, y Lo recupera su voz como periodista, escribiendo la historia real tras una experiencia traumática.

Este thriller mezcla lujo, misterio y traición. Y con ese final, busca reivindicar la verdad de las voces femeninas; utiliza al barco como una metáfora de aislamiento y apariencias; y busca priorizar la memoria y la intuición en la búsqueda de la verdad. A lo largo del relato, la audiencia es citada a cuestionarse qué es real, qué es manipulación y hasta qué punto una persona puede imponer su versión de los hechos.