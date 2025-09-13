Más de 100.000 manifestantes marchan contra la inmigración en Londres

Miembros del grupo Stand Up to Racism se manifiestan contra un mitin organizado por el activista británico antiinmigración Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson, en Londres

Más de 100.000 manifestantes marcharon el sábado por el centro de Londres, portando banderas de Inglaterra y Reino Unido, en una de las mayores protestas ultraderechistas de los tiempos modernos en Gran Bretaña, organizada por el activista antiinmigración Tommy Robinson.

Según la policía, a la marcha "Unite the Kingdom" de Robinson asistieron unas 110.000 personas, que se mantuvieron separadas de una contramanifestación cercana de "Stand Up to Racism", a la que asistieron unas 5.000 personas.

Los agentes tuvieron que intervenir en múltiples lugares para impedir que los manifestantes de "Unite the Kingdom" intentaran acceder a "zonas estériles" entre las dos protestas, romper los cordones policiales o llegar hasta los grupos contrarios, informó la Policía Metropolitana de Londres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Varios agentes habían sido agredidos y se habían desplegado agentes adicionales con equipos de protección, apoyados por caballos de policía, añadió la fuerza en un comunicado emitido mientras la marcha seguía su curso.

La manifestación fue la culminación de un verano boreal muy cargado en Reino Unido, en el que se han producido protestas ante los hoteles que alojan a inmigrantes.

Los manifestantes llevaban la bandera de la Unión de Reino Unido y la Cruz de San Jorge roja y blanca de Inglaterra, mientras que otros traían banderas estadounidenses e israelíes y llevaban los sombreros MAGA del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Corearon consignas críticas con el primer ministro Keir Starmer y portaron pancartas, entre ellas algunas que decían "que se vayan a casa". Algunos asistentes llevaban niños.

"CREEMOS EN TOMMY"

Robinson ha calificado la marcha Unite the Kingdom como una celebración de la libertad de expresión. Los activistas también lloraron a Charlie Kirk, el activista conservador estadounidense asesinado a tiros el miércoles.

"Cientos de miles de personas abarrotan ya las calles del centro de Londres mientras nos Unimos como uno solo por nuestras libertades", dijo Robinson en X.

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, se describe a sí mismo como un periodista que denuncia las irregularidades del Estado y cuenta con el multimillonario estadounidense Elon Musk entre sus seguidores.

El mayor partido político británico contra la inmigración, Reform UK, que ha encabezado las encuestas de opinión en los últimos meses, ha mantenido las distancias con Robinson, que tiene varias condenas penales.

"Queremos recuperar nuestro país, queremos recuperar nuestra libertad de expresión", dijo Sandra Mitchell, una simpatizante que asistió a la concentración.

"Tienen que detener la inmigración ilegal en este país", añadió. "Creemos en Tommy".

La policía informó que el sábado habría más de 1.600 agentes desplegados por todo Londres, 500 de ellos procedentes de otros cuerpos. Además de vigilar las dos manifestaciones, la policía londinense tiene que hacer frente a partidos de fútbol y conciertos de alto nivel.

El sábado pasado, casi 900 personas fueron detenidas en una manifestación en Londres contra la prohibición del grupo de protesta Acción Palestina.

La inmigración se ha convertido en la cuestión política dominante en Reino Unido, eclipsando la preocupación por una economía en crisis, mientras el país se enfrenta a un número récord de solicitudes de asilo. Más de 28.000 inmigrantes han llegado en botes a través del Canal de la Mancha en lo que va de año.

Las banderas inglesas rojas y blancas han proliferado por las calles y se han pintado en las carreteras. Sus partidarios lo califican de campaña espontánea de orgullo nacional, pero los activistas contra el racismo ven un mensaje de hostilidad hacia los extranjeros.

(Escrito por James Davey y Kate Holton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)