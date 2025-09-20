El "error" que arrasa en Netlfix a una semana de su estreno

Netflix sumó en la última semana una nueva comedia romántica que ya escala en el top 10 de las más vistas: The Wrong Paris. Protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé, el filme juega con la expectativa y el error geográfico para mezclar los géneros románticos, de competencia televisiva y de sueños personales.

Aunque ambientada en Texas, la cinta se rodó en locaciones de Canadá (especialmente Vancouver y Agassiz, Columbia Británica), lo que implicó recrear ranchos y atmósferas sureñas fuera del sur estadounidense. "La química entre los protagonistas es espectacular. Ambos son guapos. Sus bromas divertidas te enganchan", resaltó Priyanka Sharma en el apartado de críticas del periódico India Today.

¿De qué se trata The Wrong Paris?

Dawn, encarnada por Miranda Cosgrove, es una joven artista con aspiraciones de estudiar arte en París. Sin embargo, después de recibir la aceptación de la institución gala, se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para costear su formación, por lo que su hermana le sugiere que participe en un reality show de citas llamado The Honeypot, cuya próxima temporada se filmaría en la "Ciudad Luz".

Pero hay un gran giro: cuando llega al sitio, descubre que no es la meca francesa, sino una homónima ubicada en el condado de Lamar en el estado estadounidense de Texas.

A medida que avanza el concurso, lo que comenzó como un error se convierte en una experiencia inesperada llena de enredos, emociones y decisiones importantes sobre el amor, la vocación y las prioridades personales. "Soy una gran fanática de las comedias románticas, y una de las razones por las que disfruto tanto este género es por el aspecto del escapismo. Espero que la gente se divierta viendo toda la comedia física loca y ridícula, así como los momentos más emotivos", comentó Cosgrove a Netflix Tudum.

Ficha técnica The Wrong Paris