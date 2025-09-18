Drama, amor y supervivencia: Netflix estrenó una de las mejores series del siglo

A lo largo de sus 11 temporadas, Shameless aborda temas como la pobreza, el abuso, el amor, la traición y la supervivencia.

Netflix sumó a su catálogo de septiembre 2025 una de las series más aclamadas del siglo XXI: Shameless. Estrenada en 2011 y basada en la producción británica del mismo nombre creada por Paul Abbott, logró consolidarse como un verdadero fenómeno televisivo, llegando a erigirse como la más extensa con guion que emitió la cadena Showtime.

"Shameless es una serie audaz y única que desafía las convenciones de las comedias familiares. Mientras que algunos espectadores pueden sentirse incómodos por la crudeza de sus personajes y situaciones, es esta honestidad brutal lo que le da a la serie su verdadera fuerza", señaló el periódico The New York Times en su apartado de críticas.

¿De qué se trata la serie Shameless?

Disponible ahora en Netflix, Shameless sigue la vida de los Gallagher, una familia desestructurada y luchadora que vive en los barrios marginales de Chicago. Al centro de la trama se encuentra Frank Gallagher, un padre alcohólico y egoísta interpretado por William H. Macy, cuya incapacidad para cuidar de sus seis hijos obliga a la mayor parte del peso familiar a recaer sobre Fiona, la mayor.

"La serie tiene una habilidad extraordinaria para hacerte reír y, de repente, dejarte en shock. Pero hay ocasiones en las que se siente que la provocación se convierte en una fórmula repetitiva. No es una serie fácil de ver, pero es definitivamente una de las más audaces de su tiempo", señaló el sitio web líder en el mundo del entretenimiento The Hollywood Reporter.

A lo largo de sus 11 temporadas, Shameless aborda temas como la pobreza, el abuso, el amor, la traición y la supervivencia en medio de la adversidad, todo con una buena dosis de humor negro.

"Frank es un tipo horrible. No hay nada que me guste de él. Pero es un personaje muy interesante, porque aunque sea un monstruo, también es una víctima de las circunstancias. Lo que más me gusta de interpretarlo es que nunca hay un momento en el que el personaje se sienta cómodo. Siempre está luchando, siempre está buscando algo más, algo mejor. Y eso es lo que me mantiene en la serie: la posibilidad de explorar la mente de un personaje tan complicado", repasó H. Macy a The Guardian sobre su personaje.

Ficha técnica de Shameless