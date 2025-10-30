Netflix estrenó Una casa de dinamita, la nueva película de Kathryn Bigelow centrada en las vulnerabilidades de la defensa supuestamente "invencible" de Estados Unidos en medio de caos atómico nuclear.

Protagonizada por Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso y Jared Harris, el filme de casi una hora y media conquistó el puesto 1° en 39 países esta semana, perfilándose como una de las producciones más taquilleras de 2025.

"La capacidad de Bigelow para tomar una serie de hipótesis y convertirlas en realidad narrativa nunca ha sido más precisa ni más implacable", subrayó el crítico Glenn Kenny en Rogerebert.com.

¿De qué se trata Una casa de dinamita?

Ambientada en un presente alternativo donde un ataque nuclear dirigido a Estados Unidos parece inminente, Una casa de dinamita sigue a varios personajes cuyas vidas se cruzan mientras el mundo se tambalea al borde del desastre. Bigelow construye, una vez más, un relato coral donde la presión psicológica es tan intensa como la amenaza física.

Con su première mundial en la Competencia Oficial de la Mostra de Venecia y luego de haber pasado por los festivales de Busan y Nueva York, el filme se divide en tres partes; y que, al final de cada una, la línea temporal retrocede al principio o a un punto cercano.

Los personajes son diversos, incluyendo expertos en sus campos, capacitados para tomar decisiones cruciales, pero también detentores de vidas cotidianas y preocupaciones comunes en Washington: un funcionario del Departamento de Defensa cuida a un niño con fiebre; una directora de operaciones en una sala de crisis se enfrenta a su peor día o un especialista en una base militar se desmorona tras una discusión telefónica con su novia y pronto se ve obligado a intentar derribar un misil, posiblemente de origen norcoreano, antes de que impacte en Chicago.

"El mayor logro de Una casa de dinamita es el miedo que infunde… una cuenta regresiva mostrada con moderación impide que el público se relaje y se sienta cómodo con cualquiera de las tramas", sumó Jack Monihan en Digitaltrends.com.

Repleta de tensión y miedo creciente de una crisis nuclear, Bigelow apela a recursos inmersivos, como planos controlados desde un búnker subterráneo hasta pasillos que simulan ser la sala de situación de la Casa Blanca, dando como resultado una narrativa que potencia el suspenso de principio a fin.

Ficha técnica de Una casa de dinamita

Título original: A House of Dynamite

Año: 2025

País: Estados Unidos

Duración: 112 minutos

Género: Thriller político / drama de suspenso

Dirección: Kathryn Bigelow

Productoras: First Light Productions; Prologue Entertainment; Kingsgate Films

Distribuidora: Netflix