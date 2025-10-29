“Plan de resurrección” combina tragedia, horror y crítica moral en un equilibrio inusual para una producción de Netflix.

Netflix estrenó un nuevo drama taiwanés que rompe todos los límites sobrenaturales: “Plan de resurrección”. Una serie que promete ser tendencia en la plataforma de streaming más popular.

De sólo nueve episodios, la producción explora un thriller de venganza con tintes distópicos que redefine el género. Creada por Leste Chen y Hsu Chao-jen y producida por Bernard T. K. Yang y Emma Duan, demuestra cómo el horror contemporáneo no necesita monstruos para inquietar, sino que basta con mirar de cerca lo que el dolor puede hacer con el ser humano.

"El inquietante diseño sonoro y las sombrías imágenes de la serie contribuyen a crear un mundo que se siente espiritualmente enfermo. … Plantea la cuestión de quién tiene la autoridad para impartir castigo y cuál debería ser el verdadero propósito de ese castigo: retribución, cierre o algo mucho más oscuro", señaló Ayishah Ayat en Gazettely.com.

¿De qué se trata el “Plan de resurrección”?

La historia inicia cuando dos madres, Hui-chun y Chao Ching, ven sus vidas destruidas luego de que sus hijas fueron víctimas de la red de trata y explotación juvenil comandada por el criminal Meng‑po Fu.

Si bien el responsable es sentenciado a pena de muerte y ejecutado, ellas quedan insatisfechas, por lo que buscan saciar su sed de justicia. Como quieren venganza, forman una alianza que va más allá de todos los límites y la lógica: revivir el cerebro del homicida.

Para ejecutar su plan, recurren a un misterioso ritual, logrando traerlo de regreso por unos días con el fin de hacerle sentir el sufrimiento que experimentaron sus hijas. De esta forma, lo someterán a duros castigos, pero cuidando no matarlo.

En conjunto, el “Plan de resurrección” combina tragedia, horror y crítica moral en un equilibrio inusual para una producción de Netflix. Sin depender de efectos espectaculares, logra construir un relato hipnótico que expone las zonas más oscuras del amor maternal y del deseo de justicia.

Ficha técnica de "Plan de resurrección"