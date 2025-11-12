Actúa un joven Darío Grandinetti como Carlos Gardel: la película que subió Netflix y es una joya

Actúa un jóven Darío Grandinetti como Carlos Gardel: la película que subió Netflix y es una joya.

Netflix sumó un título sumamente atractivo para los amantes del cine argentino: Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, del año 1997. En esta película, que es una verdadera joya, un joven Darío Grandinetti interpreta nada menos que a Carlos Gardel. El film, dirigido por el español Jaime Chávarri y escrito por Raúl Brambilla y Oscar Plasencia, combina drama, historia y tango en una trama que revive la mística del “Zorzal Criollo” con una mirada nostálgica y emocional.

Estrenada originalmente en España en enero de 1998 y en Argentina unos meses después, la película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Grandinetti junto a Aitana Sánchez Gijón, Juan Echanove, Ulises Dumont y Pepe Soriano. Con una cuidada ambientación en los años treinta y una dirección que rinde homenaje al universo del tango, Sus ojos se cerraron... es de esas producciones que invitan a redescubrir un clásico olvidado del cine rioplatense.

De qué trata "Sus ojos se cerraron"

La trama de Sus ojos se cerraron transcurre en 1933 y sigue a Renzo Franchi (Darío Grandinetti), un cantante de tangos poco conocido que sobrevive actuando en bares y cafés. Su vida cambia por completo cuando conoce a Juanita (Aitana Sánchez Gijón), una joven española que idolatra a Carlos Gardel. Renzo, cautivado por ella, comienza a cantar con una voz sorprendentemente similar a la del famoso cantor, y su parecido físico no hace más que acentuar la ilusión.

Netflix subió a su catálogo la película Sus ojos se cerraron...

Poco a poco, Renzo se convierte en una suerte de doble de Gardel, hasta el punto de ser convocado para reemplazarlo en una gira que terminará marcada por la tragedia en Colombia.

Con la voz de Rafael Rojas interpretando las canciones y una ambientación que recrea con precisión los años dorados del tango, Sus ojos se cerraron es una película ideal para cortar con el estrés de la semana o disfrutar durante el fin de semana. Solo resta relajarse en el sillón, abrir el catálogo en Netflix, y sumergirse en este homenaje al artista más grande del Río de la Plata.