Para ver con los más chicos el finde: la aclamada película argentina que se va pronto de Netflix.

Llega el fin de semana y las ganas de compartir momentos en familia encuentran lugar. De todas formas, luego de una extensa semana, es muy probable que las ganas de salir a pasear no sean tantas. Para aquellos que prefieren hacer un plan en casa junto a los más chicos, en Netflix se aloja una película argentina que fue un éxito en cines y aclamada por la crítica: Metegol.

Dirigida por Juan José Campanella, esta película para mayores de siete años se estrenó en el 2013 y, desde entonces, se volvió un clásico de la animación para chicos del cine argentino. Lamentablemente, Netflix decidió retirarla del catálogo, pero no sin antes darle la oportunidad a sus usuarios de que la disfruten por última vez, al menos en su pantalla.

De qué trata Metegol, la película de Juan José Campanella

Para quienes aún no la vieron, o no recuerdan bien su trama, Metegol sigue a la vida de Amadeo, un hombre común que todas las noches le cuenta a su hijo Matías un cuento antes de dormir. Preocupado porque el niño pasa todo el día frente a la pantalla, Amadeo decide relatarle una historia llena de aventuras que le permita usar la imaginación. Así se remonta a su juventud, cuando trabajaba en un bar del pueblo, donde conoció a Laura, su primer amor, y donde se destacaba jugando al metegol con unos muñecos que él mismo había personalizado.

En aquellos años, Amadeo se enfrentó a Ezequiel, un chico arrogante que se creía invencible. Aunque parecía imposible, Amadeo lo venció en una partida de metegol, lo que desató la humillación de Ezequiel ante todo el pueblo. Años después, ese mismo chico vuelve convertido en “El Grosso”, una estrella del fútbol dispuesta a vengarse. Su plan es comprar el pueblo, destruir el bar donde perdió y borrar todo rastro de su derrota, incluso secuestrando a Laura.

Cuando El Grosso derriba el bar, Amadeo logra rescatar a uno de los muñecos del metegol, el capitán Capi. Mágicamente, una lágrima de Amadeo le da vida al pequeño jugador, quien convence a su creador de emprender una misión para reunir al resto del equipo y salvar a Laura. Juntos viven una serie de aventuras que los llevan desde un basural hasta la mansión del villano, donde rescatan a los demás muñecos y se preparan para un enfrentamiento decisivo.

La historia culmina con un gran partido de fútbol entre el equipo de Amadeo y los “Absolutos”, liderados por El Grosso. Aunque las probabilidades están en su contra, Amadeo y sus amigos luchan con coraje y unión, demostrando que el verdadero triunfo no está en ganar, sino en mantener viva la pasión, la amistad y la esperanza. Finalmente, Amadeo y Laura forman una familia, y el relato cierra con un mensaje sobre el poder de creer en lo imposible, cuando Matías descubre que los jugadores del metegol realmente están vivos.