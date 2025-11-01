Se va pronto de Netflix: la película con Graciela Borges, Rita Cortese y uno de los mejores repartos del cine argentino.

En el amplio universo del catálogo de Netflix se aloja una película que cuenta con uno de los mejores repartos femeninos del cine argentino: Graciela Borges, Rita Cortese y Valeria Bertucelli, entre otras grandes figuras. Se trata de Viudas, un drama que muy pronto será retirado de la pantalla del gigante del streaming de la "N" roja.

Con una duración de 1 hora 45 minutos es ideal para ver este primer fin de semana de noviembre, ya que será retirada el próximo 9 de este mes. Dirigida por Marcos Carnevale, fue estrenada en el 2011 y cuenta con música de Javier Herrlein.

De qué trata Viudas, la película con uno de los mejores repartos argentinos

Viudas es un drama argentino que explora el amor, la pérdida y los vínculos inesperados que pueden surgir del dolor. La película sigue a Elena, una prestigiosa documentalista interpretada por Graciela Borges, cuya vida cambia abruptamente cuando su esposo Augusto sufre una crisis de salud y ella descubre que él mantenía una relación paralela con una mujer mucho más joven, Adela, a quien da vida Valeria Bertuccelli.

Viudas será retirada del catálogo de Netflix el 9 de noviembre.

Tras la muerte del músico, Elena debe enfrentarse no solo al duelo, sino también a la humillación y la traición. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado cuando, por pedido del propio Augusto antes de morir, la mujer se ve obligada a cuidar de Adela, quien atraviesa su propio derrumbe emocional. Después de un intento de suicidio, la joven termina viviendo en la casa de Elena, donde también habita Justina (Martín Bossi).

Reparto de Viudas: quiénes actúan en la película

Viudas es posiblemente una de las películas argentinas con el mejor reparto femenino de la historia del cine nacional. A continuación te contamos quiénes son las actrices y actores que dan vida a esta historia: