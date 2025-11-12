Caso Fernando Báez Sosa: en qué carcel están hoy los rugbiers

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes el pasado 18 de enero de 2020 por un grupo de rugbiers. Los jóvenes involucrados fueron investigados y condenados por el brutal crimen que conmocionó a la Argentina. ¿Qué pasó con ellos y dónde están detenidos?

En esta cárcel están detenidos los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

Tras el juicio en febrero de 2023, la Justicia condenó a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli a prisión perpetua por el homicidio agravado por la premeditación. Mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios en el crimen del joven. Hoy los ocho jóvenes se encuentran detenidos en el penal de máxima seguridad de Melchor Romero, en La Plata.

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel

Durante los primeros meses de encierro, los asesinos se mostraban nerviosos y con miedo, llegaron a denunciar amenazas y malos tratos por parte de otros presos. Recientemente, en la previa al estreno del documental 50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa, el abogado de la familia del joven, Fernando Burlando, aseguró que dos de los detenidos estaban aislados dentro del penal.

Uno de ellos, reveló, era Luciano Pertossi. El defensor afirmó que el joven intentó quitarse la vida, pero desde su entorno salieron a desmentirlo. Una fuente cercana a Pertossi declaró a la agencia Noticias Argentinas que el rumor era completamente falso: “Las noticias sobre Luciano fueron absolutamente falsas”. “Lamentamos que se difundan versiones sin medir las consecuencias de sus falsedades. Es una pena que se inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”, agregaron.

Por otro lado, el abogado mediático señaló que Máximo Thomsen también estaba aislado, pero por una pelea con otro preso. Sin embargo, los dichos fueron desmentidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense. “El estado actual de todos los internos vinculados al caso Báez Sosa no presenta modificaciones. No hubo ningún hecho reciente que implicara medidas de aislamiento o sanción disciplinaria”, informaron en un comunicado.

Cómo viven los rugbiers en el penal de Melchor Romero

En enero, al cumplirse cinco años del asesinato de Fernando Báez Sosa, se conoció que los asesinos de Fernando duermen separados en distintas celdas. “Están separados de a dos, pero la convivencia entre ellos se desarrolla con normalidad”, señaló una fuente del Servicio Penitenciario a El Destape.

Los jóvenes comparten el espacio de esparcimiento en el patio con otros presos. “No están totalmente aislados, comparten 4 horas de recreación en un patio común donde conviven con otros condenados y no se han reportado ningún tipo de inconvenientes”, había asegurado. Además, tienen acceso a ver televisión y pueden recibir visitas una vez por semana.

En ese sentido, afirmó que los asesinos de Fernando hacen diferentes talleres no formales que tienen que ver con lectura y alfabetización jurídica. Se trata de cursos que tienen el objetivo profundizar la lucha contra la violencia de género y trabajar en los conflictos familiares que puede generar que un integrante esté tras las rejas. Al terminarlos reciben diplomas que podrían servirles en un futuro para solicitar algunos beneficios.