Nuevo revés judicial para Máximo Thomsen: la Corte Suprema le rechazó un pedido clave

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó analizar un recurso extraordinario que planteó la defensa de Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa sucedido en enero de 2020 en Villa Gesell.

La intención de la defensa era recusar a los jueces de la Cámara Penal de Dolores que intervinieron en el caso, pero el máximo tribunal consideró que el recurso era inadmisible, por lo que lo rechazaron. Así lo confirmó Fernando Burlando, abogado querellante de la familia, en conversación con Noticias Argentinas.

“Se considera que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, sentencia el documento de la Corte Suprema.

El rol de Thomsen en el asesinato de Fernando Báez Sosa es crucial para el Tribunal de Casación Penal bonaerense, que confirmó su condena a prisión perpetua en marzo del 2024. Según lo recabado, el rugbier fue el que propinó la patada final que terminó con la vida del joven. El golpe, realizado en su cabeza, le provocó un "paro cardíaco por shock neurogénico debido a un traumatismo de cráneo".

"No me notificaron": el abogado de Thomsen, enojado con la decisión

Francisco Oneto, abogado de Thomsen, expresó su enojo tras enterarse del rechazo de su pedido a través de los medios de comunicación: "A mí no me notificaron de absolutamente nada, con lo cual da cuenta de cómo la Justicia considera esta causa un show mediático antes que un ejercicio real de la defensa, porque tenía que haberme enterado yo antes que nadie", expresa.

“Me interesaría hacer énfasis en la poca seriedad con la que la Justicia maneja esta causa y la manera en la cual lo único que le interesa es convertir a Máximo y a sus consortes de la causa en unos mártires para poner una vidriera”, remarcó.

Sobre su relación con la Justicia, enfatiza en que no va a enviar ningún documento solicitando que le comuniquen la decisión porque "no puedo andar golpeando puertas de oficinas diciendo 'me enteré de lo que pasó'". En ese sentido, remarca que, hasta que no lo notifiquen, la decisión "no suerte efecto".

Además de Thomsen, quienes recibieron perpetua fueron otros cuatro rugbiers: Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, acusados de ser coautores del homicidio doblemente agravado. Por su parte, Ayrton Violaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.