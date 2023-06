Neo Pistea, a poco de debutar en la actuación con Barrabrava: "Siempre quise probarme"

Neo Pistea lanzó "Mi lugar" en exclusiva por Amazon Music, y en diálogo con El Destape palpitó lo que será su debut actoral en Barrabrava, una imperdible serie con un elenco de lujo.

El próximo viernes 23 de junio llegará la primera temporada de Barrabrava, una drama original de la plataforma que va más allá del deporte, el poder y la ambición. Con un elenco plagado de grandes figuras como Gustavo Garzón, Gastón Pauls y Matías Mayer, también será el debut actoral para Neo Pistea, uno de los máximos referentes e impulsores de la música urbana. En la previa del estreno de la serie, el músico oriundo del oeste del conurbano bonaerense, dialogó con El Destape no solo de Barrabrava sino también de "Mi lugar", la canción que lanzó especialmente para la serie y que se puede escuchar de forma exclusiva en Amazon Music.

Muy poco después de lanzar su nuevo disco NEO con localidades agotadas en la presentación en el Teatro Vorterix, Sebastián Chinellato -el nombre que figura en su DNI- no se detiene a descansar sino que sigue ofreciéndole nueva música a sus seguidores. Es que el artista nacido y criado en Merlo (Provincia de Buenos Aires) ya estrenó "Mi Lugar", tema exclusivo de Amazon Music.

¿Tenés un "protocolo" ya establecido para el proceso de cada tema?

- No hay un protocolo, no pienso nada para hacer el tema. Cuando llego al estudio más o menos siento lo que tengo ganas de hacer. A veces puede ser un trap o cualquier género. Y en base a eso empiezo mayormente con el productor a tirar algunos acordes y más o menos voy viendo para dónde va el beat. Recién ahí más o menos se va descifrando solo a medida que empiezo.

¿Y cómo fue el caso con "Mi Lugar"?

- Pensé más o menos la temática de la que quería hablar en la canción, y tenía claro que quería hacer un ritmo medio bailable. Cuando empezó a fluir, le empezamos a agregar, a sacar y demás, en base a lo que ya está impreso por primera vez.

Su debut como actor en Barrabrava

El próximo 23 de junio llegará Barrabrava a la pantalla de Amazon Prime Video. Un drama que va más allá del deporte: una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria. La producción sigue la historia de César (Gastón Pauls) y Polaco (Matías Mayer), hermanos y figuras preponderantes en el funcionamiento de una barra brava argentina. Dentro del prestigioso elenco que protagoniza esta historia, se encuentra el debut de Neo Pistea en la actuación.

Sobre su estreno como actor, Neo explicó que un amigo suyo lo recomendó ante los directores de Barrabrava y los encargados de la producción de la serie se decantaron casi al instante por él. "Desde el primer día estaba confiado en mí, sabía, confiaba en mí. Pero tuve unas inseguridades, sabía que era mucho tiempo de rodaje, muchos días y todas esas cosas que a uno siempre se le cruzan por la cabeza", aseguró el cantante.

¿Aceptaste la propuesta al toque o te costó decidirte?

- Me encanta el mundo cine, siempre quise en algún momento probarme a ver cómo andaba. Me gustó, pero por el momento sinceramente quiero dedicarme a hacer música (risas). La carrera de actor es algo que lleva mucho tiempo. De hecho, cuando fui a filmar pensaba que podía estar haciendo las dos cosas y no pude.

¿Con qué te encontraste en el proceso que no esperabas?

- Lo que me encontré es que hacía mucho tiempo que no me levantaba con tantos horarios, tan temprano. Con mi música tengo una libertad de respetar momentos de inspiración o cuando es que tenés ganas y todo eso. Yo eso intento no forzarlo. Obviamente a veces sí, si pasa una semana que no voy al estudio, voy igual. Pero no lo fuerzo. Y esto era como "bueno, tenés sueño, tenés hambre, lo que sea, tenés que estar ahí". Igual me adapté perfecto y cumplí siempre en regla, siempre estuve bien en todos los rodajes, en todos los set.

¿Qué similitudes pudiste identificar con grabar música?

- Lo parecido que me llamó mucho la atención fue la manera de filmar. Porque también se filman tres, cuatro tomas y después se elije lo mejor de eso. También se puede hacer lo que yo le digo un "Frankenstein", que agarrás un pedacito, un pedacito de otro, vas armando. Y eso es muy parecido a cuando yo me grabo en casa. Grabo tres tomas, me fijo cuál es la mejor, si tengo que mejorar algo solo grabo esa toma, entonces también después se repetía eso para filmar. Si hay una parte que quedó floja, solo se filma esa partecita. Después al tener la barra de edición en tu proyecto con todas las escenas es casi lo mismo que el de una canción.

Debutar con un elenco tan groso, ¿fue una presión o un alivio?

- Las dos cosas. Por un lado pensaba "por algo estoy acá". Pienso también que todo pasa por algo. Algo tenés que aprender o sacar de ese momento. Sí me sentía como "bueno, la tengo que romper porque si no voy a salir como un papanatas al lado de tremendos actores". Me imaginaba en una cena todos actuando re piola y yo re mocheándola (risas). Eso sí fue una barrera que me hizo intentar profesionalizarme lo más rápido posible. Aprenderme todos los skills lo más pronto posible y mejorarme rápido para estar, por lo menos, al ritmo. Obviamente la experiencia de actores y actrices de ese rango no la vas a hacer al toque. Lo que me sirvió de que sean ellos y ellas fue que me ayudaron un montón, aprendí mucho. Me enseñaron todo lo que necesitaba para arrancar. Fue genial porque tenés semejantes profesores ahí que te ayudan, que te dan tips. Entonces también me ayudó y me favoreció un montón.

¿Lo disfrutaste? ¿Dejás la puerta abierta para una próxima experiencia o ya está?

- Siento que ahora estoy en un momento en donde me gustaría hacer música. Realmente le tenés que dedicar mucho tiempo. Al menos yo, que soy muy extremista. Me gusta hacer las cosas bien y hacer las cosas bien, me lleva tiempo. Porque tampoco es que soy un prodigio, tengo que matarme estudiando, matarme practicando, matarme ensayando. Pero queda la puerta abierta para una próxima experiencia.