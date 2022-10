Volvió Usted Señalemelo, la banda indie mendocina que dejó de hacer música por tres años

El trío mendocino volvió al ruedo con "Nuevo comienzo", su primer adelanto del álbum que marcará su regreso a la industria de la música.

Usted Señalemelo volvió a sacar música después de 3 años. La banda indie de Mendoza venía anticipando su regreso en sus redes sociales y con carteles en las calles hasta que, finalmente, llegó el día del lanzamiento de su primer single: Nuevo comienzo.

“No te perderás, son los nuevos comienzos”, dice el coro del recién estrenado single de Usted Señalemelo, y lo hace con la seguridad de quien invita a confiar en el cambio. Este trío de amigos multinstrumentistas, compuesto por Juan Saieg, principalmente en voz; Gabriel “Cocó” Orozco en guitarra y voz; y Lucca Beguerie Petrich en batería volvió a lanzar música nueva con esta canción que habla de los principios de los ciclos de la vida.

Para escuchar "Nuevo comienzo" de Usted Señalemelo hace click aquí.

El video de Nuevo Comienzo está hecho a partir de material de archivo de los celulares de los integrantes de la banda, decisión que responde a la necesidad de volver a conectar con su público compartiendo algo de ese paulatino cambio de piel que atravesaron todos tanto a nivel musical como personal.

Este tema de pop-rock fue producido por los integrantes de la banda junto a un dúo de renombrados productores como lo son Rafa Arcaute y Nico Cotton. Los nombres de ambos suenan fuerte en la industria: el multipremiado Arcaute trabajó con artistas contundentes de todo el panorama musical iberoamericano y más allá, con nombres de la talla de Shakira, C Tangana, Nathy Peluso, Luis Alberto Spinetta, Illya Kuryaki and the Valderramas y Calle 13, mientras que Cotton, nominado este año en los Grammy Latinos como Productor del Año, es conocido por sus trabajos con figuras centrales de la música actual como María Becerra, Wos, Conociendo Rusia, Cazzu y Louta.

Este puntapié inicial es el primer adelanto de la nueva etapa de la banda, cuyo último lanzamiento había sido hace tres años con “Pastizal”, en 2019. Si con el álbum "Usted Señalemelo" (2015), gestado y grabado en su adolescencia (lo grabaron entre los 15 y los 18 años de forma independiente), irrumpieron en la escena como una grata sorpresa; con "II" (2018), terminaron de probar su sobrada capacidad para tomar la tradición y transformarla sin tapujos, cristalizando en un álbum compuesto por canciones singulares, cada una con brillo propio: bailables como Aguetas, profundas como Laser 420, luminosas y pegadizas, como Big Bang.

Cuando anticiparon su regreso en sus redes causaron un gran revuelo entre sus seguidores que estaban expectantes por novedades del trío. Ahora, Usted Señalemelo deja tres puntos suspensivos llenos de expectativa por lo que vendrá y anticipa un regreso a los escenarios que comenzará con su participación en los festivales Lollapalooza Argentina y Lollapalooza Chile, y que luego seguirá con una gira por el resto de Latinoamérica.