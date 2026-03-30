Vandera estrena canción: de qué se trata su próximo álbum

Vandera se presenta en Café Berlín el 8 de abril.

El músico rosarino Vandera inicia el camino hacia su nuevo material discográfico con el lanzamiento de "Dúos, tríos y coros". Este sencillo, que funciona como pieza de apertura del álbum El verano en que dimos todo, se estrenó el pasado jueves 19 de marzo a las 21 horas en plataformas digitales, marcando el pulso estético de su actual etapa artística.

La composición propone una reflexión sobre la naturaleza de los relatos personales y su transformación social. La narrativa describe cómo una vivencia íntima entre dos personas se expande gradualmente al ser comentada por terceros, sumando perspectivas y juicios hasta transformarse en una suerte de interpretación colectiva donde el protagonista original pierde el control sobre su propia historia.

Respecto al concepto de la obra completa, el artista define el álbum como una captura del presente que dialoga con el pasado y el futuro. Según sus propias palabras: "El disco es un mediomundo que recoge sensaciones propias y ajenas, con humor, amor y todos sus derivados. Funciona como un reloj en movimiento pendular que se detiene en la coyuntura del momento vivido".

En la grabación de este primer corte participaron Lucas Ascencio en batería, Paco Arancibia en bajo y Guido Parisi en guitarras, mientras que el propio Vandera se hizo cargo de los teclados, el piano, las voces y la producción artística. El resultado es un trabajo que consolida una identidad sonora madura, fusionando la fuerza interpretativa con una lírica sensible que busca conectar de forma directa con el oyente.

Nueva canción de Vandera.

Quién es Vandera

Con una sólida trayectoria en el pop y el rock nacional, el artista rosarino Vandera consolida su camino en la música argentina tras años de trayectoria como productor y compositor. Su experiencia incluye una histórica y estrecha labor junto a Fito Páez, con quien compartió escenarios y proyectos de estudio, además de participar en diversas producciones con referentes de la escena local.

El presente del músico está marcado por la inminente llegada de su nueva placa discográfica, un trabajo que funciona como eje de su actual búsqueda sonora. En esta etapa, el intérprete vuelca su experiencia técnica y creativa en una propuesta que refleja su evolución artística y su identidad dentro del género.

Este lanzamiento representa un punto de inflexión en su carrera solista, donde la madurez compositiva toma el protagonismo. A través de sus nuevas canciones, el músico busca profundizar en una estética propia, respaldada por décadas de trabajo en la primera línea de la industria musical del país.