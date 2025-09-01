Un ícono de folklore se impuso en las elecciones en Corrientes: "Me toca"

Ariel Báez, referente de Los Alonsitos, será viceintendente de Corrientes tras ganar las elecciones junto al jefe comunal electo, Claudio Polich, por el frente oficialista de esa provincia.

El músico y actual diputado provincial Ariel Báez fue electo como viceintendente de la ciudad de Corrientes este domingo gracias al resultado arrollador que alcanzó junto a su compañero de fórmula y jefe comunal electo, Claudio Polich. Ambos dirigentes integraron la lista del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” que lideró el actual gobernador Gustavo Valdés. El referente del grupo musical Los Alonsitos asumirá en un cargo ejecutivo por los próximos cuatro años.

La fórmula electoral de Polich y Báez logró una victoria contundente en los comicios municipales, ya que superó con amplitud a sus principales adversarios. Cerca de 30 puntos por debajo se ubicaron los postulantes de “Limpiar Corrientes”, integrada por Germán Braillard Poccard y Daniel Flores. Más relegados quedaron los binomios de La Libertad Avanza (Any Pereyra-Flavio Serra) y de ECO (Gustavo Canteros-Ito Iturriaga).

Como bien señalaron medios locales, el resultado que consagra a Báez refleja la continuidad del oficialismo en la ciudad correntina y muestra el respaldo al proyecto que representa Polich, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. El líder de Los Alonsitos se expresó tras conocer los resultados y agradeció a sus votantes.

“¡VAMOS CORRIENTES!”, tituló el artista su publicación en redes sociales y señaló: “Quiero agradecer de corazón a los vecinos que confiaron en este proyecto, y a todo el equipo que dejó el alma en cada paso de la campaña”. “Este resultado también es de la gente, del pueblo que eligió compromiso, unidad y futuro. Felicitaciones a la fórmula Juan Pablo Valdés-Pedro Braillard y a Claudio Polich, intendente. Gracias de corazón a toda la gente que nos acompañó en este camino”, agregó tras conocerse los resultados.

Claudio Polich, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Gustavo Valdés y Ariel Báez.

Los objetivos de Ariel Báez como viceintendente

Esta tarde, el ícono de la música popular compartió más fotos de anoche, durante los festejos del espacio político y escribió: “Con Claudio Polich, Intendente electo, y con la enorme responsabilidad que me toca como Viceintendente, vamos a trabajar por una ciudad más moderna, inclusiva y con oportunidades para todos”. Luego aseguró que junto al gobernador Gustavo Valdés, y próximo senador provincial, y Juan Pablo Valdés, gobernador electo: “Se abre una etapa de continuidad, de crecimiento y de futuro para Corrientes”.

“El desafío es grande, pero más grande es la confianza que nos dieron. Sigamos caminando juntos con esperanza y compromiso por lo que viene”, cerró Ariel Báez, quien es legislador provincial desde 2017 y se convirtió en referente del espacio político “CICO”.

En entrevistas que brindó durante la campaña electoral, el diputado remarcó que este nuevo cargo le permitirá tener más herramientas de acción ante los reclamos de los vecinos: "Ahora tengo un poder de resolución más dinámico, más rápido que el que tenía antes. Si bien por basurales me llamaban —que después se terminaron transformando en puntos verdes— y se generaban soluciones a partir de un reclamo, si el 31 ganamos y el 10 asumimos, tendré un poco más de injerencia para hacer la gestión con más celeridad".